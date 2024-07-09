Какие страны выбирают беженцы в 2024 году — Finance.ua

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Какие страны выбирают беженцы в 2024 году

Мир
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Какие страны выбирают беженцы в 2024 году
Какие страны выбирают беженцы в 2024 году
В первой половине 2024 г. Германия оставалась лидером среди стран Европы для просителей убежища. Однако количество поданных заявлений о предоставлении убежища в стране уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Об этом сообщает издание Focus, ссылаясь на данные Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA).
Новые данные за первое полугодие 2024 года показывают, что количество заявок на предоставление убежища в Германии сокращается. Несмотря на это, Федеративной Республикой Германия остается страной назначения номер 1 для искателей убежища в ЕС", — говорится в сообщении.
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По мнению немецкого правительства, снижение количества заявлений связано с введением стационарного пограничного контроля. Большинство заявлений поступило от беженцев из Сирии (29%), Афганистана (18%) и Турции (10%).

Какие страны выбирают мигранты

С января по июнь в странах Европейского союза, а также в Норвегии и Швейцарии было подано 499 470 заявлений о предоставлении убежища. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Статистика по странам выглядит так:
  • Испания — 87.700 заявок (+1%);
  • Италия — 81.108 (+32%);
  • Франция — 77.474 (-6%);
  • Греция — 29.776 (+77%).
В Австрии и Болгарии зафиксировано сокращение количества заявлений на 41% и 39% соответственно.
В 2023 году в ЕС, а также в Швейцарии и Норвегии было подано в общей сложности 1,14 миллиона заявлений о предоставлении убежища — больше, чем когда-либо с 2016 года.
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Меньше всего просителей убежища было в Венгрии (13), Словакии (79) и на Мальте (234).
Напомним, спустя более двух лет после начала полномасштабного вторжения россии в Украину все больше украинских беженцев планируют остаться в Германии навсегда. Так, проживающие в Германии украинцы реже заявляют о желании вернуться на родину, чем их соотечественники, которые сейчас проживают в Польше.
В Польше с 1 июля изменяют условия предоставления помощи беженцам из Украины. Уже не будет возможности получать 40 злотых за каждый день. Также будет приостановлена ​​выплата пособия в размере 300 злотых для новых беженцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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