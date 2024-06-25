Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года — Finance.ua

Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года Сегодня 16:00

Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

Совет Европейского Союза во вторник, 25 июня, принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для более 4 миллионов украинских беженцев, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«День за днем ​​россия терроризирует украинский народ своей бомбардировочной войной. Это опасные обстоятельства. Сбежавшие от российской агрессии могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность», — заявила государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур.

Читайте также 4 лучшие страны для украинских беженцев в 2024 году

Отмечается, что временный механизм защиты был запущен 4 марта 2022 и должен был действовать до 4 марта 2025 года.

Принятое сегодня решение о продлении не меняет решение от марта 2022 года в части категорий лиц, на которых распространяется временная защита, отметили в Совете ЕС.

Временная защита обеспечивает немедленную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в свою страну происхождения.

Читайте также Зеленский объяснил, почему беженцам стоит вернуться в Украину

Система уменьшает давление на национальные системы предоставления убежища, поскольку заявления не нужно рассматривать отдельно. Люди, пользующиеся временной защитой, пользуются одинаковыми правами по всему ЕС.

Закон ЕС о временной защите устанавливает минимальные стандарты защиты. Фактический уровень помощи может отличаться от одной страны-члена к другой.

В соответствии со своими национальными процедурами государствам-членам, возможно, придется принять дополнительные имплементационные акты для официального оформления продления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.