Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года — Finance.ua
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Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

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Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года
Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года
Совет Европейского Союза во вторник, 25 июня, принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для более 4 миллионов украинских беженцев, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
«День за днем ​​россия терроризирует украинский народ своей бомбардировочной войной. Это опасные обстоятельства. Сбежавшие от российской агрессии могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность», — заявила государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур.
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Отмечается, что временный механизм защиты был запущен 4 марта 2022 и должен был действовать до 4 марта 2025 года.
Принятое сегодня решение о продлении не меняет решение от марта 2022 года в части категорий лиц, на которых распространяется временная защита, отметили в Совете ЕС.
Временная защита обеспечивает немедленную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в свою страну происхождения.
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Система уменьшает давление на национальные системы предоставления убежища, поскольку заявления не нужно рассматривать отдельно. Люди, пользующиеся временной защитой, пользуются одинаковыми правами по всему ЕС.
Закон ЕС о временной защите устанавливает минимальные стандарты защиты. Фактический уровень помощи может отличаться от одной страны-члена к другой.
В соответствии со своими национальными процедурами государствам-членам, возможно, придется принять дополнительные имплементационные акты для официального оформления продления.

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По материалам:
suspilne.media
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