4 лучшие страны для украинских беженцев в 2024 году — Finance.ua

4 лучшие страны для украинских беженцев в 2024 году Сегодня 16:10 — Мир

4 лучшие страны для украинских беженцев в 2024 году

В этом году многие страны продолжают принимать украинских беженцев, предоставляя им возможность обрести новый дом и безопасность. Страны ЕС и другие государства разработали программы поддержки, помогающие украинцам интегрироваться в новые сообщества.

Эксперт Инна Дашивец, исследователь украинского культурного пространства, рассказала Мета.Ua о лучших странах для эмигрантов в 2024 году.

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По ее словам, Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения в Украину принял более 4 миллионов украинских переселенцев. Несмотря на значительный наплыв беженцев, страны ЕС продолжают поддерживать нуждающихся.

Германия

Германия остается лидером по количеству принятых украинских беженцев. По состоянию на март зарегистрировано около 1,65 млн украинцев.

Страна обеспечивает:

бесплатное социальное жилье;

финансовую помощь;

доступ к рынку труда;

социальные услуги;

медицинские услуги;

образовательные услуги;

языковые курсы.

Также предоставляются средства на мебель и школьные принадлежности, медицинское страхование, оплату жилья и часть коммунальных услуг.

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Развитая экономика и стабильный рынок труда способствуют трудоустройству вновь прибывших.

Дания

Более 40 тысяч украинцев получили временное убежище в Дании. Страна предлагает бесплатное образование для школьников и частичную компенсацию за детсады, что важно для семей с детьми.

Местные жители активно поддерживают украинцев, помогая им быстрее интегрироваться.

Румыния

В Румынии находятся более 77 тысяч украинцев. Страна предлагает простую процедуру легализации и трудоустройства.

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Несмотря на отсутствие государственной финансовой поддержки, помощь оказывают благотворительные организации.

Умеренные цены на аренду жилья и возможность быстрого трудоустройства делают Румынию привлекательным вариантом.

Литва

Литва предоставляет вид на жительство более 74 тысячам украинцев. Страна обеспечивает финансовую помощь, бесплатные медицинские и образовательные услуги, а также социальное жилье.

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Украинцы могут сразу же трудоустраиваться, не дожидаясь получения вида на жительство, и пользоваться бесплатным общественным транспортом.

Каждая из этих стран предлагает уникальные преимущества для украинских беженцев в зависимости от их потребностей и приоритетов.

Важно учитывать уровень социальной поддержки, возможности трудоустройства, культурные особенности и наличие украинского общества, чтобы сделать лучший выбор для новой жизни.

Справка Finance.ua:

результаты опроса Социологической группы «Рейтинг» свидетельствуют, что около трети украинских беженцев планируют вернуться в Украину и почти столько же не планируют;

количество украинцев со статусом временной защиты выросло в 19 странах Евросоюза. Наибольший рост произошел в Румынии (+3275);



большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет, своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.



Мета По материалам:

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