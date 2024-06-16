Украинские беженцы в Эстонии больше не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте — Finance.ua

Украинские беженцы в Эстонии больше не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Сегодня 18:18 — Мир

Украинские беженцы в Эстонии больше не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд автобусами уездных линий. Министр по делам регионов Пирет Хартман обосновала свое решение тем, что приехавшим в Эстонию украинцам уже не нужны льготы для адаптации.

Об этом пишет ERR.

Читайте также Беженцы из Украины: треть украинцев в Норвегии не планирует возвращаться на родину

По решению министра по делам регионов, украинцы теперь будут платить за проезд в общественном транспорте. Максимальная цена одноразового билета может составить 10 евро, а стоимость проездного на 30 дней — 150 евро.

«Украинские беженцы исключены из перечня лиц, имеющих право на бесплатный проезд на автобусах уездных линий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Хартман, было решено, что в плане проезда в общественном транспорте к беженцам следует относиться так же, как и к своим гражданам.

Почему украинцам урезают льготы

Она отметила, что раньше это, конечно, было обосновано, чтобы те, кто покинул свои дома из-за войны, получили максимальную помощь для адаптации к новой среде.

Читайте также Зеленский объяснил, почему беженцам стоит вернуться в Украину

Она добавила, что этот период длится уже несколько лет, и общество сделало все, чтобы приехавшие в Эстонию украинцы смогли трудоустроиться, найти жилье и овладеть эстонским языком.

«Сегодняшняя договоренность заключается в том, чтобы к украинцам применялись те же правила, что и к гражданам Эстонии», — сказала министр.

СМИ напомнили, что право на бесплатный проезд украинских беженцев в автобусах было установлено Транспортным департаментом 8 марта 2022 года.

Напомним, начиная с апреля 2023 года общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.