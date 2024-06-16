Украинские беженцы в Эстонии больше не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте — Finance.ua

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Украинские беженцы в Эстонии больше не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Мир
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Украинские беженцы в Эстонии больше не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
Украинские беженцы в Эстонии больше не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
Украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд автобусами уездных линий. Министр по делам регионов Пирет Хартман обосновала свое решение тем, что приехавшим в Эстонию украинцам уже не нужны льготы для адаптации.
Об этом пишет ERR.
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По решению министра по делам регионов, украинцы теперь будут платить за проезд в общественном транспорте. Максимальная цена одноразового билета может составить 10 евро, а стоимость проездного на 30 дней — 150 евро.
«Украинские беженцы исключены из перечня лиц, имеющих право на бесплатный проезд на автобусах уездных линий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Хартман, было решено, что в плане проезда в общественном транспорте к беженцам следует относиться так же, как и к своим гражданам.

Почему украинцам урезают льготы

Она отметила, что раньше это, конечно, было обосновано, чтобы те, кто покинул свои дома из-за войны, получили максимальную помощь для адаптации к новой среде.
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Она добавила, что этот период длится уже несколько лет, и общество сделало все, чтобы приехавшие в Эстонию украинцы смогли трудоустроиться, найти жилье и овладеть эстонским языком.
«Сегодняшняя договоренность заключается в том, чтобы к украинцам применялись те же правила, что и к гражданам Эстонии», — сказала министр.
СМИ напомнили, что право на бесплатный проезд украинских беженцев в автобусах было установлено Транспортным департаментом 8 марта 2022 года.
Напомним, начиная с апреля 2023 года общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

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