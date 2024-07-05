Видят ли беженцы будущее своих детей в Германии и Нидерландах — опрос — Finance.ua
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Видят ли беженцы будущее своих детей в Германии и Нидерландах — опрос

Мир
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Видят ли беженцы будущее своих детей в Германии и Нидерландах — опрос
Видят ли беженцы будущее своих детей в Германии и Нидерландах — опрос
Более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, в то время как 39% видят их будущее в Украине. Обратная ситуация в Нидерландах, где 29% граждан Украины указали на свою текущую страну проживания. Более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах», проведенного Миграционной платформой EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Статистика о детях беженцев в Германии и Нидерландах

Половина граждан Украины в Германии и Нидерландах (51 и 50% соответственно) утверждают, что приехали с детьми до 18 лет. В обеих странах треть респондентов (33%) рассказала, что прибыла с одним ребёнком. Средний возраст самого младшего ребенка в Германии — восемь лет, а в Нидерландах — девять.
Видят ли беженцы будущее своих детей в Германии и Нидерландах — опрос
Образование. Среди украинских семей в Германии и Нидерландах более половины (60% и 56% соответственно) сообщили, что их дети обучаются в двух системах образования — украинской и местной. В Германии почти четверть (24%) украинских семей полагаются исключительно на немецкую систему, в то время как в Нидерландах это количество составляет 30%. Также 9% респондентов в Германии и 6% респондентов в Нидерландах утверждают, что дети не охвачены ни одной системой образования.
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В Германии значительная часть граждан Украины (66%) положительно оценивает доступность ухода за детьми, что позволяет родителям работать или продолжать обучение. Нидерланды показывают даже более положительную тенденцию — 86% опрошенных.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Миграционная платформа EWL сообщала, что 67% граждан Украины в Германии уже нашли работу или проходят подготовительные курсы для трудоустройства, хотя официальная немецкая статистика указывает на около 20% занятости беженцев в прошлом году. В Нидерландах 61% граждан Украины декларируют, что работают;
  • в среднем в Германии они зарабатывают 1334 евро в месяц нетто («чистыми»), а в Нидерландах средняя зарплата нетто украинцев составляет 1104 евро в месяц;
Видят ли беженцы будущее своих детей в Германии и Нидерландах — опрос
  • Также 40% респондентов в Германии сообщили, что их родственники не собираются к ним переезжать. 27% опрошенных ответили утвердительно. В Нидерландах эта тенденция еще сильнее: 62% украинцев заявили, что их родственники к ним не переедут. 26% говорят о готовности родственников переехать в Нидерланды.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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