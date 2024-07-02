В Нидерландах продлили схему временного освобождения от налога на авто для украинцев — Finance.ua

В Нидерландах продлили схему временного освобождения от налога на авто для украинцев Сегодня 09:18 — Личные финансы

В Нидерландах продлили схему временного освобождения от налога на авто для украинцев

Правительство Нидерландов приняло решение продлить схему временного освобождения от транспортного налога (MRB) и налога на легковые автомобили и мотоциклы (BPM) для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

Это важный шаг, позволяющий украинцам, вынужденно покинувшим свои дома, сохранить дополнительные средства во время пребывания в Нидерландах.

Какие условия освобождения от налога

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо соответствовать следующим критериям:

Автомобиль должен быть зарегистрирован в Украине.

Переселенец должен въехать в Нидерланды на этом автомобиле.



Что делать

Если вы уже зарегистрированы в схеме временного освобождения от налога, не нужно совершать дополнительных действий. Освобождение будет продлено автоматически до указанного срока.

Если вы еще не зарегистрированы в этой схеме, необходимо отправить письмо со следующей информацией в адрес налоговых органов Нидерландов:

Имя

Адрес в Украине



BSN (номер социального страхования)



Адрес проживания в Нидерландах



Номер авто



Важно! Письмо необходимо отправить по адресу:

Налоговые органы

CAP/Auto, Команда разрешений на освобождение



PO Box 90 121, 4800 RA Breda



Отмечается, что соответствующее решение поможет снизить финансовую нагрузку на переселенцев, позволяя им лучше адаптироваться к жизни в новой стране.

Эта инициатива демонстрирует солидарность и поддержку правительства Нидерландов, что является важным элементом в обеспечении благосостояния украинских беженцев.

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