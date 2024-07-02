В Нидерландах продлили схему временного освобождения от налога на авто для украинцев — Finance.ua
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В Нидерландах продлили схему временного освобождения от налога на авто для украинцев

Личные финансы
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В Нидерландах продлили схему временного освобождения от налога на авто для украинцев
В Нидерландах продлили схему временного освобождения от налога на авто для украинцев
Правительство Нидерландов приняло решение продлить схему временного освобождения от транспортного налога (MRB) и налога на легковые автомобили и мотоциклы (BPM) для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.
Это важный шаг, позволяющий украинцам, вынужденно покинувшим свои дома, сохранить дополнительные средства во время пребывания в Нидерландах.

Какие условия освобождения от налога

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо соответствовать следующим критериям:
  • Автомобиль должен быть зарегистрирован в Украине.
  • Переселенец должен въехать в Нидерланды на этом автомобиле.

Что делать

Если вы уже зарегистрированы в схеме временного освобождения от налога, не нужно совершать дополнительных действий. Освобождение будет продлено автоматически до указанного срока.
Если вы еще не зарегистрированы в этой схеме, необходимо отправить письмо со следующей информацией в адрес налоговых органов Нидерландов:
  • Имя
  • Адрес в Украине
  • BSN (номер социального страхования)
  • Адрес проживания в Нидерландах
  • Номер авто
Важно! Письмо необходимо отправить по адресу:
  • Налоговые органы
  • CAP/Auto, Команда разрешений на освобождение
  • PO Box 90 121, 4800 RA Breda
Отмечается, что соответствующее решение поможет снизить финансовую нагрузку на переселенцев, позволяя им лучше адаптироваться к жизни в новой стране.
Эта инициатива демонстрирует солидарность и поддержку правительства Нидерландов, что является важным элементом в обеспечении благосостояния украинских беженцев.
При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
visitukraine.today
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