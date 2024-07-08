Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за кордоном назавжди — Finance.ua

Дедалі більше українських біженців хочуть залишитися за кордоном назавжди
Понад два роки після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну все більше українських біженців планують залишитися в Німеччині назавжди.
Про це свідчить останнє опитування «Голосу України», пише Polskie Radio.
Так, українці, які проживають у Німеччині, рідше заявляють про бажання повернутися на батьківщину, ніж їхні співвітчизники, які зараз проживають у Польщі.
У 2022 році, через кілька місяців після повномасштабного нападу росії на Україну, 58% українських біженців, які проживають у Німеччині, заявили про готовність повернутися до своєї країни. У свою чергу, у 2024 році ця цифра впала до 38%, кажедиректор Центру міжнародних інституційних порівнянь та досліджень міграції Пану Поутваара, якого цитує Die Welt.
У дослідженні постійно беруть участь українські біженці, які проживають у кількох країнах ЄС. Останні дані датуються лютим 2024 року і ще не були офіційно опубліковані. Поутваара розповів, що в опитуванні 2024 року зріс відсоток людей, які хочуть оселитися за межами України:
- у 2022 році про такий намір заявили лише 10% українських біженців;
- у 2024 році це число становило 26%.
Все залежить від країни
За словами директора Центру, в останньому дослідженні «Голосу України» є разючі відмінності у висловлюваннях українців, які живуть у Німеччині та інших країнах ЄС, наприклад, у Польщі. Там, як підкреслює Поутваара, намір повернутися в Україну був і є вищим.
У 2022 році приблизно дві третини респондентів, які проживають у Польщі, сказали, що хотіли б повернутися в Україну. У лютому 2024 року ця цифра становила 44%.На його думку, українці, які хочуть постійно жити за межами Батьківщини, переважно обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та соціальні виплати.
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«Попередні дослідження вже показали, що українці цінують фінансову підтримку, яку вони отримують у Німеччині. Близько 84% з них були задоволені підтримкою в Німеччині. У Польщі цей відсоток становив лише 54%», — читаємо в Die Welt.
Щоправда, зазначають газетярі, поки що українці повільно виходять на німецький ринок праці. Громадяни України найчастіше працювали в будівництві, громадському харчуванні, садівництві та господарському обслуговуванні. Близько чверті українців, зареєстрованих як безробітні, мали освітню кваліфікацію.
За статистикою Федерального відомства у справах міграції та біженців, приблизно 188 тисяч українців пройшли інтеграційні курси у 2022 та 2023 роках.
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