Латвия не лишит украинских беженцев права на бесплатный проезд в транспорте — Finance.ua

Латвия не лишит украинских беженцев права на бесплатный проезд в транспорте Сегодня 20:10 — Мир

Латвия не лишит украинских беженцев права на бесплатный проезд в транспорте

Латвия решила оставить украинским беженцам право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Об этом пишет Latvijas Radio.

Отмечается, что в Риге беженцам из Украины, зарегистрировавшимся в Центре поддержки украинцев, предлагают продлить возможность бесплатного проезда в общественном транспорте.

«Действующая скидка заканчивается 30 июня. Чтобы ездить бесплатно до конца этого года, беженцы из Украины могут продлить скидку в автоматах продаж билетов, расположенных на остановках и в торговых центрах», — говорится в публикации.

Как продлить право на бесплатный проезд

Для этого следует вставить имеющийся электронный билет в билетный автомат. Через несколько секунд скидка будет продлена до 31 декабря. При этом покупать новый электронный билет не нужно.

Читайте также В Чехии планируют увеличить выплаты украинским беженцам

Также желающие могут обратиться в Украинский центр поддержки, расположенный по адресу улица Палеса 9, в районе Югла в Риге, и сделать продление лично. Единственное, следует учитывать, что центр работает только в будни.

«Мы также призываем всех, у кого есть украинские друзья, родственники или знакомые, которые приехали в Ригу и пользуются скидкой, обязательно проинформировать их и напомнить о такой возможности», — рассказала представитель компании Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Напомним, Эстонский совет помощи беженцам (Eesti Pagulasabi) запускает в Эстонии и Латвии новую программу о рынке труда для беженцев, ищущих работу. Она предлагает поддержку тем, кто просто хочет выйти на рынок труда, и тем, кто ищет возможности продвижения по карьерной лестнице.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.