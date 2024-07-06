Латвия не лишит украинских беженцев права на бесплатный проезд в транспорте — Finance.ua
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Латвия не лишит украинских беженцев права на бесплатный проезд в транспорте

Мир
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Латвия не лишит украинских беженцев права на бесплатный проезд в транспорте
Латвия не лишит украинских беженцев права на бесплатный проезд в транспорте
Латвия решила оставить украинским беженцам право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Об этом пишет Latvijas Radio.
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Отмечается, что в Риге беженцам из Украины, зарегистрировавшимся в Центре поддержки украинцев, предлагают продлить возможность бесплатного проезда в общественном транспорте.
«Действующая скидка заканчивается 30 июня. Чтобы ездить бесплатно до конца этого года, беженцы из Украины могут продлить скидку в автоматах продаж билетов, расположенных на остановках и в торговых центрах», — говорится в публикации.

Как продлить право на бесплатный проезд

Для этого следует вставить имеющийся электронный билет в билетный автомат. Через несколько секунд скидка будет продлена до 31 декабря. При этом покупать новый электронный билет не нужно.
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Также желающие могут обратиться в Украинский центр поддержки, расположенный по адресу улица Палеса 9, в районе Югла в Риге, и сделать продление лично. Единственное, следует учитывать, что центр работает только в будни.
«Мы также призываем всех, у кого есть украинские друзья, родственники или знакомые, которые приехали в Ригу и пользуются скидкой, обязательно проинформировать их и напомнить о такой возможности», — рассказала представитель компании Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Напомним, Эстонский совет помощи беженцам (Eesti Pagulasabi) запускает в Эстонии и Латвии новую программу о рынке труда для беженцев, ищущих работу. Она предлагает поддержку тем, кто просто хочет выйти на рынок труда, и тем, кто ищет возможности продвижения по карьерной лестнице.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🔍

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