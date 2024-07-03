В Чехии планируют увеличить выплаты украинским беженцам — Finance.ua

В Чехии планируют увеличить выплаты украинским беженцам Сегодня 12:20 — Личные финансы

В Чехии планируют увеличить выплаты украинским беженцам

В Чехии уже с августа планируют увеличить гуманитарную помощь для беженцев из Украины из-за того, что в сентябре истекает срок права многих беженцев на бесплатное временное проживание.

Об этом сообщает uamedia.eu.

«Необходимо мотивировать иностранцев с временной защитой искать жилье на рынке», — говорится в проекте постановления правительства, который изучает сейчас Министерство труда и социальных дел.

Какие выплаты есть сейчас

Ведомство хочет ввести повышение в виде расходов на жилье, на основании которых рассчитывается помощь. В настоящее время эти расходы составляют:

6 000 крон в месяц для детей до 18 лет и беженцев, находящихся здесь менее 150 дней, в квартирах, зарегистрированных министерством как жилье для беженцев, и 4 800 крон для незарегистрированного жилья;

для остальных беженцев это 3 000 крон в квартирах и 2 400 крон в незарегистрированном жилье. Оцениваются до пяти человек, проживающих вместе.

Министерство предлагает два варианта

согласно первому варианту, начисляется помощь максимум на трех человек, а учитываемые расходы составляют 8000 и 5000 крон в квартирах, зарегистрированных как жилье для беженцев, и 6400 и 4000 крон в квартирах без регистрации;

во втором варианте, если пять человек проживают вместе, то сумма будет составлять 6000 и 4000 крон, независимо от того, зарегистрировано или не зарегистрировано жилье.

Во сколько это обойдется бюджету Чехии

В первом варианте это обойдется государственному бюджету в дополнительные 1,6 миллиарда крон в год, а во втором — 1,4 миллиарда крон. Отмена бесплатного временного жилья, наоборот, сократит расходы на 1,92 миллиарда чешских крон в год.

Напомним, украинцы с временной защитой в Чешской Республике могут выезжать за пределы страны, однако длительный выезд может повлиять на некоторые сферы пребывания в Чехии.

В правительстве Чехии предлагают изменения в законодательство, чтобы разрешить украинцам с временной защитой переходить на долгосрочный тип пребывания. Условием будет экономическая самостоятельность.

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