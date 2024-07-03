Новые правила для украинцев, проживающих в Польше: «Издевательство над тысячами беженцев» — СМИ Сегодня 16:45 — Личные финансы

Новые правила для украинцев, проживающих в Польше: «Издевательство над тысячами беженцев» — СМИ

Новые принципы, касающиеся беглецов от войны в Украине, проживающих в Польше, вступили в силу 1 июля. Согласно этим положениям, выплата 40 злотых на проживание и питание беженцев возможна только для коллективных заведений размещения, функционирующих по распоряжению воевод. Финансировать пребывание в частном жилье до десяти человек больше невозможно.

Об этом сообщает «Rzeczpospolita».

«Организации, которые занимаются жильем для беженцев из Украины, не имеют договоров, гарантирующих их финансирование. Чиновники не готовы к изменениям в законе», — говорится в сообщении.

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Причина в том, что все меньше украинцев пользуются такими заведениями, а резерв бесплатных мест в центрах коллективного размещения растет.

«Только в Мазовецком воеводстве, где есть 75 центров для украинцев, имеются 1323 бесплатных места. Правительство будет платить за пребывание украинцев только в тех местах, которые имеют соглашения с воеводой, а значит, подконтрольны государству», — сообщает «Rzeczpospolita».

По данным правительства, на май в центрах коллективного размещения проживало около 40 тысяч человек. То есть около 4% украинских беженцев в Польше.

Принудительное переселение украинцев

В конце июня на сайтах воеводских управлений появились сообщения: «Граждане Украины, которые еще нуждаются в поддержке, могут обратиться к местному воеводе, который предоставит им эту поддержку. Он укажет им свободное место в коллективном заведении размещения. Такое заявление следует подавать непосредственно в воеводское управление».

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Организации, ранее занимавшиеся центрами, должны, в соответствии с изменениями в законодательстве, заключить договора с органами местного самоуправления на их содержание. Между тем, как сообщает «Rzeczpospolita», чиновники не готовы к таким изменениям. Есть центры, которые сейчас действуют без каких-либо соглашений с правительством, на основе которых они могли бы оказывать помощь беженцам.

«Нас оставили на произвол судьбы. Сейчас у нас нет никакого договора с правительством, по которому мы можем оказывать помощь беженцам. За собственные средства мы содержим два дома для беженцев, которыми управляем уже более двух лет, где проживает более 200 человек. Никто ничего не знает, а Мазовецкий воевода в последнюю минуту перевел ответственность на старост. Никто не может принять решение, а закон вступил в силу. Это издевательство над тысячами беженцев и десятками известных организаций. Мы не получили ответа ни от кого», — жалуется Анета Жоховская, директор Фонда Лены Гроховской, которая с начала войны управляла пятью домами для беженцев в Польше и только что закрыла центр в Люблине.

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«Я не знаю, кто в ответе за этот беспорядок. Мы знали о будущих изменениях еще с мая, поэтому я послала письма воеводе, что хочу продолжить сотрудничество в сфере размещения и питания беженцев. Из Мазовецкого воеводства поступил только один ответ — в пятницу, 28 июня, после… 15 часов, то есть в последний рабочий день до вступления в силу новых положений. Как видим, такое важное дело отложили на последний момент. Я не знаю, что делать со своим центром, что делать с людьми, я не выброшу их на улицу, — говорит Беата Брысяк, президент Фонда Rodzinna Przestrzeń. В настоящее время в ее гостинице проживает 32 человека из Украины.

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