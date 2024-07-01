В Польше изменили условия помощи украинским беженцам — Finance.ua

В Польше изменили условия помощи украинским беженцам
В Польше с 1 июля изменяют условия предоставления помощи беженцам из Украины. Уже не будет возможности получать 40 злотых за каждый день. Также будет приостановлена выплата пособия в размере 300 злотых для новых беженцев.
Об этом сообщает Media Room.
Срок защиты беженцев
Законность пребывания граждан Украины в Польше будет продлена до 30 сентября 2025 года.
Условия размещения
С 1 июля размещать беженцев можно будет только в коллективных заведениях размещения, которые содержатся по распоряжениям воевод.
Кроме того, с этой даты заканчивается период, за который выплачивается пособие на проживание и питание гражданина Украины в частном жилом помещении. Подать заявления о возмещении убытков, понесенных до 30 июня этого года, можно до конца июля.
Граждане Украины, все еще нуждающиеся в поддержке, могут обратиться к местному воеводе, который предоставит им эту поддержку. Им предоставят свободное место в коллективном заведении размещения, приспособленном к потребностям данного беженца. Такое заявление следует подавать непосредственно в воеводское управление.
Люди с инвалидностью, бежавшие от войны в Украине, все еще могут рассчитывать на поддержку. Согласно новым правилам, каждый воевода сможет подписать дополнительное соглашение с общественно-полезными организациями. Он гарантирует проживание людей с ограниченными возможностями, лиц, которые за ними ухаживают, и пожилых людей на особых условиях.
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Финансовая помощь хозяйствам
Как пишет Polskie Radio, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик заявил, что принимающие украинцев домохозяйства больше не смогут получать финансовую помощь:
«Уже не будет возможности получать 40 злотых за каждый день, за каждое лицо, находившееся в частных помещениях. К сожалению, здесь мы имели дело с очень большими злоупотреблениями, поэтому мы решили эту систему окончательно приостановить. Но, конечно, каждый человек, который находится в очень сложной гуманитарной ситуации, сможет и дальше получать поддержку, но уже в местах совместного проживания».
Помощь школьникам
Изменения также предусматривают выплату 800+ для украинских детей, обучающихся в польских школах, но это изменение вступит в силу в 2025 году.
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