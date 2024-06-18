Сколько стоит купить квартиру в городах Польши — Finance.ua

Сколько стоит купить квартиру в городах Польши Сегодня 14:02 — Недвижимость

Сколько стоит купить квартиру в городах Польши

Цены на квартиры в Польше продолжают расти. Хотя подорожание уже не столь заметно, как в конце прошлого года, стоимость жилья продолжает увеличиваться.

Сколько стоит купить квартиру в крупных городах Польши и как выросли цены в июне — рассказали аналитики портала Bankier.pl

Волна подорожания: сколько стоит жилье в Польше

Подорожание квартир в Польше наблюдается уже не на 6−10%, а на уровне 3−7%. Средняя стоимость жилья в стране, по данным Bankier. pl, растет ежеквартально. Но если смотреть на эти проценты, то рост цен уже не такой высокий.

«Но мы все еще имеем дело с сильнейшей волной роста цен за последние годы», — говорится в публикации.

Эксперты проанализировали местные рынки в следующих городах:

Варшава;

Вроцлав;

Гданьск;

Краков;

Познань;

Лодзь;

Ольштын;

Люблин.

Волна подорожания квартир, которая идет с начала 2023 года привела к росту средних цен сделок снова на 20% в среднем за год, отмечают аналитики. Особенно дорожали самые маленькие квартиры (менее 35 кв. м).

В первом квартале 2024 года средняя цена на квартиры-студии в Варшаве составляла 15 845 злотых или 3 800 евро за квадратный метр. Это на 25% или почти на 3,2 тыс. злотых/кв.м больше, чем годом ранее.

Как менялась средняя стоимость жилья в Польше (скриншот с сайта bankier. pl)

Замедлилось подорожание квартир побольше, площадью от 35 до 60 квадратных метров. В этой категории подорожание составило 3−6%.

«Слабее, хотя все еще очень высокий, рост средних цен сделок на квартиры стал результатом более низкого спроса, чем в конце 2023 года, и спада кредитования после завершения действия правительственной программы субсидий «Безопасный 2% кредит». В то же время в Польше действует новая программа субсидий для кредитования жилья — «Mieszkanie na start», — объясняют аналитики.

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Однако средние цены сделок на квартиры площадью от 60 до 80 квадратных метров выросли более существенно, чем три месяца назад. В начале 2024 года подорожание составило 4−6%. В Гданьске в среднем за квадратный метр платили более 10 000 злотых или 2239 евро.

Какие цены на квартиры в крупных городах Польши

Столица Варшавы лидирует в рейтинге цен. Согласно отчету rankomat. pl, в первом квартале квадратный метр квартиры стоил 18 500 злотых или 4142 евро на вторичном рынке и 17 500 злотых или 3918 евро на первичном рынке.

В мае, по анализу bigdata.rynekprimotny.pl, цена на вторичном рынке выросла примерно на 1%, а на первичном осталась на уровне первого квартала. Подобная ситуация наблюдается во всех самых крупных городах: Кракове, Вроцлаве, Познани, Лодзе и других. На данный момент цены следующие:

Краков — 16 445 злотых (3682 евро) первичный рынок и 17 497 злотых (3918 евро) вторичный;

Вроцлав — 13 922 злотых (3117 евро) первичный и 14 030 злотых (3141 евро) вторичный;

Гданьск — 15 250 злотых (3414 евро) первичный и 15 420 злотых (3452 евро) вторичный;

Познань — 13 170 злотых (2949 евро) первичный и 11 450 злотых (2563 евро) вторичный;

Лодзь — 11 030 злотых (2469 евро) первичный и 8 695 злотых (1947 евро) вторичный;

Катовице — 12 379 злотых (2772 евро) первичный и 10 400 злотых (2328 евро) вторичный рынок.

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