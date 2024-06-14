Сколько украинцев в Польше живут за деньги из Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько украинцев в Польше живут за деньги из Украины (инфографика) Сегодня 09:02 — Личные финансы

Сколько украинцев в Польше живут за деньги из Украины (инфографика)

Среди проживающих в Польше украинцев 60% граждан не пользовались деньгами, заработанными в Украине в течение последнего года. 27% имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, у 3% была удаленная работа в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Тех, кто пользовался деньгами, заработанными в Украине в течение 12 месяцев — 40%. Среди них 53% говорят, что сумма ежемесячных расходов изменилась, 47% не изменили свои расходы.

Инфографика: Gremi Personal

Из тех, кто изменил сумму расходов в Польше, 20% говорят, что это связано с появлением работы в Польше. 15% признались, что закончились деньги, заработанные в Украине. 4% потеряли удаленную работу в Украине и 4% сказали, что родственники прекратили поддержку. Больше всего тех, кто не указывает причину — 57%.

Инфографика: Gremi Personal

38% уже работали по найму в Польше, 18% временно не работали, но искали работу, 9% - студенты или ученики, 3% работали удаленно, 2% вели домашнее хозяйство, 26% имели другой статус.

«60% украинских граждан не пользуются деньгами, которые заработали в Украине. Это, вероятно, свидетельствует о том, что они уже приспособились к жизни в Польше и на фоне продления программы защиты беженцев пока не планируют возвращаться», — отметили в агентстве.

В марте этого года в агентстве спрашивали украинцев о планах на будущее. 43% находящихся в Польше украинцев сказали, что им трудно определиться, 19% ответили, что планируют остаться в Польше. 15% не приедут в ближайшие 5 лет, 13% вернутся в течение полугода и 10% — в течение года.

«Мы считаем, что первоочередной задачей для Украины является разработка стратегии возвращения тех 40% граждан, которые до сих пор тратят свои деньги за пределами страны. Эти люди, вероятно, еще не успели полностью ассимилироваться в новых условиях и не имеют долгосрочных планов оставаться за границей. Таким образом, Украина должна создать условия, которые даже несмотря на войну, стимулировали их возвращение, в частности улучшить экономические возможности, обеспечить надлежащий уровень жизни и предложить перспективы для развития, что в свою очередь будет способствовать общему укреплению государства», — говорит Евгений Кириченко, основатель международной агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Справка Finance.ua:

президент Польши Анджей Дуда подписал поправку в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны. Она предусматривает продление до 30 сентября 2025 года легальности пребывания украинских беженцев;

в Польше зарплаты выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом. Главное статистическое управление Польши обнародовало данные о средней зарплате по стране в первом квартале 2024 года. Она составляет 8147,38 злотых (82,4 тыс. злотых);

в Польше хотят ввести новую систему, которая позволит проверять пребывание украинцев и мгновенно приостанавливать льготы для выехавших в другую страну.

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