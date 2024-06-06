В Польше не хватает работников на сезонные работы: зарплата 50−90 тыс. грн в месяц — Finance.ua

В Польше не хватает работников на сезонные работы: зарплата 50−90 тыс. грн в месяц Сегодня 17:00 — Личные финансы

В Польше не хватает работников на сезонные работы: зарплата 50−90 тыс. грн в месяц

В Польше зарплаты выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом. Главное статистическое управление Польши обнародовало данные о средней зарплате по стране в первом квартале 2024 года. Она составляет 8147,38 злотых (82,4 тыс. злотых).

Об этом пишет uamedia.eu

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«На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс. злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. В основном ее выбирают украинцы, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства», — объясняет директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

По словам эксперта, также это может быть сезонная работа на строительстве или логистических складах по упаковке одежды. Ввиду приближающегося сезона распродаж количество вакансий в сфере логистики значительно увеличивается.

Где дефицит кадров

Кроме того, польские работодатели предлагают работу на производстве, в автомобильной отрасли и сфере услуг, где также в летний сезон количество вакансий растет. Фактически в каждой из этих областей сталкиваются с дефицитом кадров. Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе сетуют на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых нетто (60,6 тыс. грн). Дефицит транспортной отрасли тоже весомый: по разным оценкам, не хватает от 150 до 300 тыс. водителей.

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«Польша уже второй год подряд испытывает столь серьезный кадровый голод в летний сезон. Это связано с тем, что украинцы, обычно приезжавшие в Польшу на сезонные работы, теперь также могут зарабатывать в Германии, Нидерландах или других странах Западной Европы втрое больше», — объясняет Марьяна Семенюк.

По состоянию на март в Польше было 50,5 тыс. вакансий. По данным ежегодного исследования Барометр профессий, в этом году в 27 профессиях ощутим кадровый дефицит. Есть отрасли, где его не удается преодолеть каждый год: не хватает работников, в том числе работников в торговле, промышленности, здравоохранении, социальной помощи. В нынешнем году также ощутима нехватка кадров в силовых структурах и учителей. Ни в одной профессии нет излишка.

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Уровень безработицы

Стабильно рекордно низкий уровень безработицы в Польше, который, согласно данным Евростата, составляет 2,9%, является вторым самым низким в ЕС (по данным Министерства семьи Польши, имеющего другую методологию расчета, уровень безработицы составляет 5,1%).

Польша пытается утолить свой кадровый голод привлечением работников из Азии и Латинской Америки. Хотя наибольшей группой иностранных граждан, зарегистрированных в ZUS, остаются украинцы (на конец апреля 2024 года количество составляло 762 541 человек или, 66,7% от всех иностранцев), сейчас в Польше заметно растет доля работников из Азии и Латинской Америки.

Справка Finance.ua:

Польша существенно сокращает денежные пособия украинским беженцам с 1 июля 2024 года : отменяется пособие 300 злотых по прибытии, бесплатное проживание и питание в течение 120 дней (кроме проживания в местах массового размещения).

: отменяется пособие 300 злотых по прибытии, бесплатное проживание и питание в течение 120 дней (кроме проживания в местах массового размещения). Пособия на детей 800+ и 300+ будут выплачиваться только при условии посещения детьми школьного возраста школ на территории Польши.

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