Польша построит укрепления на границе с россией за $2,5 млрд — Finance.ua

Польша построит укрепления на границе с россией за $2,5 млрд Сегодня 19:36

Польша построит укрепления на границе с россией за $2,5 млрд

Варшава до 2028 года построит на границе с Россией и Беларусью укрепления, системы разоблачения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам.

Об этом в понедельник сообщило руководство Министерства национальной обороны Польши и ВС страны, передает Wnp.pl.

«Мы должны защитить около 700 километров границы, в том числе 400 километров с Беларусью… Мы хотим, чтобы этот проект был реализован немедленно, он начнется еще в этом году», — заявил замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Он добавил, что Польша хочет завершить к 2028 году проект, стоимость которого составляет 10 миллиардов злотых (свыше 2,5 млрд долл.).

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что это самая большая оборонная программа такого типа с 1945 года. Он выразил надежду, что программу поддержит весь польский политикум, разные институты, локальное сообщество и жители приграничных регионов.

Польский чиновник отметил, что в реализации программы, кроме Минобороны, будут задействованы МВД, а также Министерство государственных активов, Министерство климата и окружающей среды, Министерство инфраструктуры, Министерство развития, а также другие организации и органы местного самоуправления. Ведущую роль в межправительственной группе по реализации программы будет играть Минобороны. Министерство внутренних дел и администрации будет отвечать за защиту населения и вопросы, непосредственно связанные с безопасностью границы.

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Министерство госактивов будет отвечать за координацию работы ОПК, задействованного в реализации программы, а Министерство инфраструктуры и окружающей среды будет заниматься вопросами экологических разрешений. Между тем Министерство инфраструктуры будет отвечать за вопросы дорог и другой транспортной инфраструктуры в регионе, где будут проходить работы.

Программа будет финансироваться из польского бюджета и в значительной степени из европейских средств.

Економічна Правда По материалам:

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