Польша получила €300 миллионов кредита на строительство «железного купола» — Finance.ua
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Польша получила €300 миллионов кредита на строительство «железного купола»

Мир
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Польша получила €300 миллионов кредита на строительство «железного купола»
Польша получила €300 миллионов кредита на строительство «железного купола»
Польша получила 300 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка на строительство «железного купола», в том числе его спутникового компонента.
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишут «Укринформ» и RMF24.
По его словам, свидетельством развития проекта строительства европейского железного купола является подписание соглашения на получение кредита от ЕИБ на развитие польской спутниковой программы, которую Варшава реализует совместно с Парижем.
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«Речь идет о 300 миллионах евро, значительной сумме, благодаря которой наш план построения „железного купола“ над Польшей и Европой продвинулся на шаг вперед», — сказал глава польского правительства.
Он добавил, что вместе с другими европейскими премьерами представит проект строительства «железного купола» над Европой через несколько дней.
Недавно Туск сообщил о намерениях правительства Польши присоединиться к инициативе Европейский небесный щит. Это проект строительства интегрированной наземной европейской системы ПРО, содержащей средства борьбы с баллистическими ракетами. По состоянию на январь 2024 года в инициативе принимают участие 19 европейских стран.
По материалам:
hromadske
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