Польша получила €300 миллионов кредита на строительство «железного купола» — Finance.ua

Польша получила €300 миллионов кредита на строительство «железного купола» Сегодня 18:30 — Мир

Польша получила €300 миллионов кредита на строительство «железного купола»

Польша получила 300 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка на строительство «железного купола», в том числе его спутникового компонента.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишут « Укринформ » и RMF24

По его словам, свидетельством развития проекта строительства европейского железного купола является подписание соглашения на получение кредита от ЕИБ на развитие польской спутниковой программы, которую Варшава реализует совместно с Парижем.

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«Речь идет о 300 миллионах евро, значительной сумме, благодаря которой наш план построения „железного купола“ над Польшей и Европой продвинулся на шаг вперед», — сказал глава польского правительства.

Он добавил, что вместе с другими европейскими премьерами представит проект строительства «железного купола» над Европой через несколько дней.

Недавно Туск сообщил о намерениях правительства Польши присоединиться к инициативе Европейский небесный щит. Это проект строительства интегрированной наземной европейской системы ПРО, содержащей средства борьбы с баллистическими ракетами. По состоянию на январь 2024 года в инициативе принимают участие 19 европейских стран.

hromadske По материалам:

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