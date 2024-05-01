Министр финансов Польши сообщил, готова ли экономика страны переходить на евро — Finance.ua
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Министр финансов Польши сообщил, готова ли экономика страны переходить на евро

Мир
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Министр финансов Польши сообщил, готова ли экономика страны переходить на евро
Министр финансов Польши сообщил, готова ли экономика страны переходить на евро
Министр финансов Польши Анджей Доманский заявил, что экономика его страны до сих пор не готова переходить на евро.
Об этом сообщает Fox News.
В частности, Доманский заявил, что присоединение Польши к еврозоне (валютному союзу 20 стран-членов ЕС) на данный момент не оправдано.
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Польский чиновник сказал, что считает, что наличие собственной валюты, злотого, помогло Польше избежать рецессии во время мирового финансового кризиса и пережить другие потрясения.
1 мая Польша и девять других стран-членов Евросообщества будут отмечать 20-летие вступления в ЕС, которое состоялось в 2004 году. По условиям членства Польша обязалась заменить злотый единой европейской валютой.
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Напомним, в прошлом году Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение о переходе к следующему этапу внедрения цифрового евро — этапа подготовки.
В конце года лидеры Евросоюза по случаю 25-летия евро призвали укреплять европейскую валюту и работать над новыми общими вызовами в области экономической политики.
По материалам:
Укрінформ
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