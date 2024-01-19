Косово окончательно отказывается от сербской валюты и переходит на евро — Finance.ua

Косово окончательно отказывается от сербской валюты и переходит на евро Сегодня 12:34 — Валюта

Косово окончательно отказывается от сербской валюты и переходит на евро

Частично признанное Косово с 1 февраля запрещает использование сербской валюты — динара — для оплаты наличными и переходит исключительно на евро.

Это следует из объявления Центрального банка Косово 17 января, сообщает «Европейская правда».

Банковский регулятор Косово на заседании 27 декабря принял положение о кассовых операциях, согласно которым единственной валютой, которая может использоваться для кассовых операций наличными и в платежной системе, является евро.

«Другие валюты, не являющиеся евро, могут использоваться в Косово только как ценности для хранения в физической форме или на банковских счетах в валютах, не являющихся евро, для международных платежей в валютах, не являющихся евро, и для осуществления валютных операций» , — говорится в положении.

Кроме того, обмен валюты в Косово можно было осуществлять только через учреждения, имеющие лицензию Центрального банка и предоставляющие такие услуги.

Банковский регулятор также предоставил исключительное право импортировать и экспортировать валюту и предоставлять ее только лицензированным учреждениям, предоставляющим финансовые услуги.

Косово в одностороннем порядке ввело евро в 2002 году, хотя не входит в еврозону или Европейский Союз. Тем не менее, сербское население Косово, проживающее в его северных муниципалитетах, пользуется сербскими динарами.

Економічна Правда По материалам:

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