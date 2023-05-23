Переход Украины в расчетах на евро: что говорят в НБУ — Finance.ua
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Переход Украины в расчетах на евро: что говорят в НБУ

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Переход Украины в расчетах на евро: что говорят в НБУ
Переход Украины в расчетах на евро: что говорят в НБУ
Доля евро в торговых расчетах Украины постепенно увеличивается. Украина географически находится в зоне евро, потому это выгодно.
Об этом сообщает телеканал «Ми — Україна» со ссылкой на заявление первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой.
«Наша экономика, если посмотреть экспорт-импорт, мигрирует в еврозону. Это произошло раньше, чем мы стали кандидатом в члены ЕС, это началось, когда мы начали более активно прекращать связи со страной-агрессором», — сказала она.
Рожкова отметила, что Украина находится в еврозоне географически.
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«Это для нас ближе, это для нас понятно, это логистически нам удобно, поэтому экономика с точки зрения торговых сделок туда уже мигрирует и будет мигрировать».
По ее словам, у Украины большой потенциал торговли со странами ЕС, который проявится после победы.
Напомним, по данным SWIFT, доля трансграничных транзакций с использованием единой европейской валюты в апреле 2023 года составила 31,74%. Использование доллара составляет 42,71%.
Ранее в НБУ отметили, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.
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По материалам:
РБК-Україна
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