Доля евро в международных платежах упала до трехлетнего минимума — Finance.ua
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Доля евро в международных платежах упала до трехлетнего минимума

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Доля евро в международных платежах упала до трехлетнего минимума
Доля евро в международных платежах упала до трехлетнего минимума
Использование евро для международных платежей в апреле 2023 года упало до самого низкого уровня за три года, поскольку доля доллара США увеличилась.
Об этом сообщает Bloomberg.
Данные SWIFT показали, что доля трансграничных транзакций с использованием единой европейской валюты упала до 31,74% общего объема в апреле с 32,64% в марте. Использование доллара выросло до 42,71% с 41,74%.
Доля евро в международных платежах упала до трехлетнего минимума
Доля доллара продолжала расти после крушения нескольких американских кредиторов и опасений по поводу швейцарского банка Credit Suisse, что привело к ее приобретению UBS Group. Даже, несмотря на недавнее падение, евро по-прежнему остается второй валютой в мире для платежей по SWIFT.
На британский фунт приходится 6,58%, на китайский юань 2,29%, на канадский доллар — 2,20%. Доля иены в платежах развернулась после скачка в марте. В отчете говорится, что в апреле он составил 3,51% после 4,78% в марте.
Доля евро в международных платежах упала до трехлетнего минимума

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По материалам:
РБК-Україна
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