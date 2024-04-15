Польша создает Совет по сотрудничеству с Украиной — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша создает Совет по сотрудничеству с Украиной

35
Польша создает Совет по сотрудничеству с Украиной
Польша создает Совет по сотрудничеству с Украиной
Правительство Польши создаст Совет по сотрудничеству с Украиной, в который войдут представители науки, бизнеса, власти и местного самоуправления, сообщил будущий председатель этого совета, председатель комиссии сейма Республики Польша по иностранным делам Павел Коваль.
«Премьер-министр уже подписал распоряжение, будет создан Совет по вопросам сотрудничества с Украиной, премьер-министр назначил меня ее председателем. Это будет общественный орган, в который войдут представители науки, бизнеса, власти и местного самоуправления. Его состав будет укомплектован в ближайшие недели», — рассказал Коваль польскому изданию pap.pl.
Читайте также
По его информации, у Совета будет свой офис и рабочие группы, которые будут сформированы в ближайшее время, также определен перечень их обязанностей. Кроме того, у структуры будет свой секретариат, ее функционирование будет курировать канцелярия премьера Польши.
Институция будет работать над вопросами привлечения Польши к восстановлению Украины. Она будет сотрудничать с польскими аналитическими центрами — Польским экономическим институтом и Центром восточных исследований.
Читайте также
По его словам, Совет будет комплексно подходить к польско-украинским отношениям.
«Мы оцениваем, что они исключительны не только из-за исторических вопросов, но и из-за привлечения Польши к помощи в защите Украины и роли Польши в процессе ее восстановления», — подчеркнул Коваль.
По информации издания, в субботу в Подкарпатском воеводстве открыли филиал Совета, который будет заниматься вопросами трансграничного сотрудничества с Украиной.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.