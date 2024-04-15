Польша создает Совет по сотрудничеству с Украиной — Finance.ua

Польша создает Совет по сотрудничеству с Украиной Сегодня 15:14

Польша создает Совет по сотрудничеству с Украиной

Правительство Польши создаст Совет по сотрудничеству с Украиной, в который войдут представители науки, бизнеса, власти и местного самоуправления, сообщил будущий председатель этого совета, председатель комиссии сейма Республики Польша по иностранным делам Павел Коваль.

«Премьер-министр уже подписал распоряжение, будет создан Совет по вопросам сотрудничества с Украиной, премьер-министр назначил меня ее председателем. Это будет общественный орган, в который войдут представители науки, бизнеса, власти и местного самоуправления. Его состав будет укомплектован в ближайшие недели», — рассказал Коваль польскому изданию pap.pl.

Читайте также Польша купила излишки электроэнергии из украинской энергосистемы

По его информации, у Совета будет свой офис и рабочие группы, которые будут сформированы в ближайшее время, также определен перечень их обязанностей. Кроме того, у структуры будет свой секретариат, ее функционирование будет курировать канцелярия премьера Польши.

Институция будет работать над вопросами привлечения Польши к восстановлению Украины. Она будет сотрудничать с польскими аналитическими центрами — Польским экономическим институтом и Центром восточных исследований.

Читайте также Польша предложила Украине разработать механизм взаимного лицензирования экспорта сельхозпродукции

По его словам, Совет будет комплексно подходить к польско-украинским отношениям.

«Мы оцениваем, что они исключительны не только из-за исторических вопросов, но и из-за привлечения Польши к помощи в защите Украины и роли Польши в процессе ее восстановления», — подчеркнул Коваль.

По информации издания, в субботу в Подкарпатском воеводстве открыли филиал Совета, который будет заниматься вопросами трансграничного сотрудничества с Украиной.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.