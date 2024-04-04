Польша купила излишки электроэнергии из украинской энергосистемы — Finance.ua

Польша купила излишки электроэнергии из украинской энергосистемы Сегодня 20:20 — Энергетика

Польша купила излишки электроэнергии из украинской энергосистемы

Из-за профицита в энергосистеме 3 апреля Польша оказывала Украине аварийную помощь с 10:30 до 16:30, забирая избыток электроэнергии объемом 1500 МВт-час.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Для поддержки баланса между потреблением и производством и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос Укрэнерго, польский оператор энергосистемы PSE, с 10:30 до 16:30 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1500 МВт-ч.», — говорится в сообщении.

Кроме того, для поддержания баланса между потреблением и производством электричества с 10:27 до 14:10 ограничивалась работа объектов ВИЭ, в отдельные часы — мощностью до 864 МВт.

Економічна Правда По материалам:

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