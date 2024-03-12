Польша предложила Украине разработать механизм взаимного лицензирования экспорта сельхозпродукции — Finance.ua

Польша предложила Украине разработать механизм взаимного лицензирования экспорта сельхозпродукции Сегодня 14:47 — Аграрный рынок

Польша предложила Украине разработать механизм взаимного лицензирования экспорта сельхозпродукции

Польша предлагает разработать механизм взаимного лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на девятом заседании польско-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству во Львове в понедельник.

«Министр Чеслав Секерский подвел итоги состояния сотрудничества между Польшей и Украиной в агропродовольственном секторе. Он подчеркнул, что в этих сферах Польша и Украина будут всегда сотрудничать и конкурировать друг с другом», — сообщается на официальном сайте Минсельхоза Польши.

Польский министр, комментируя импорт Польшей украинской агропродукции, отметил, что изменение логистических маршрутов и либерализация торговли между Европейским Союзом и Украиной привели к резкому увеличению импорта некоторых агропродовольственных товаров в Польшу. В ответ на серьезные перебои на сельскохозяйственных рынках и рост социальных беспорядков Польше пришлось ввести ограничения на импорт отдельных товаров из Украины.

«Мы хотим разработать метод защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, который был бы приемлем для всех участников», — подчеркнул Секерский и выразил надежду на разработку механизма взаимного лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

По его словам, Польша готова поделиться знаниями и опытом адаптации украинского агросектора к требованиям Европейского Союза.

Секерский также выразил надежду на сотрудничество Польши и Украины для совместного экспорта продуктов питания на рынки третьих стран.

Главный ветеринарный врач Польши Павел Немчук, со своей стороны, отметил, что ветеринарные службы обеих стран проделали большую работу по обеспечению контроля товаров на польско-украинской границе. Он поблагодарил украинскую сторону за снятие ограничений с Польши в связи с вероятным птичьим гриппом.

В ходе двусторонней встречи аграрных министров Польши и Украины Чеслава Секерского и Николая Сольского, в которой принимал участие заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, обсуждали вопросы отмены запрета Польшей импорта ряда украинских агропродуктов.

Секерский отметил, что снятие запрета на импорт украинских агропродуктов в будущем потребует предварительного введения решений, которые будут эффективно и систематически регулировать эту торговлю.

Сольский проинформировал польского коллегу, что украинские экспортеры все чаще используют коридоры солидарности, отличные от польских, для экспорта сельхозпродукции из Украины, что поможет снять нагрузку на польскую транспортную инфраструктуру и сократить транзит.

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Министры согласились, что на этом этапе необходимо представителям агропродовольственного сектора Польши и Украины вести диалог и вырабатывать практические решения.

Обе стороны договорились продолжить переговоры 18 марта 2024 г. в Варшаве. Эта встреча станет подготовкой к польско-украинским межправительственным консультациям, запланированным на 28 марта 2024 года в Варшаве, отметили в Минсельхозе Польши.

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