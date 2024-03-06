Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить спор с Польшей — Минэкономики — Finance.ua
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Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить спор с Польшей — Минэкономики

Казна и Политика
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Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей. В то же время Киев призывает блок запретить импорт российского зерна в Европу.
Об этом 6 марта в интервью Financial Times сказал замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет gordonua.com.
«Возможно, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — отметил он.
Что касается пшеницы, то, по словам замминистра, не Украина создает проблемы для польских фермеров, а россия.
Качка подчеркнул, что Украина поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем: ограничения на импорт яиц, птицы и сахара с июня, а также разрешение отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита.
Financial Times напомнил, что Украина недавно согласилась перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не по сухопутному маршруту через соседние страны, чтобы снизить напряженность.
Качка отметил, что Украина добровольно прекратила экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС, но, несмотря на это, экспортировала рекордные 15 млн тонн кукурузы в 2023 году. Замминистра отметил, что у Украины большой спрос в других странах и она восполнила пробелы в производстве ЕС.
Он также обвинил россию в разжигании протестов в Польше. Качка уверен, что именно москва стоит за нападением польских фермеров в прошлом месяце на поезд с украинским зерном.
По материалам:
Finance.ua
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