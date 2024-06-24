Средняя зарплата в Польше превысила украинскую более чем в 4 раза — Finance.ua

Средняя зарплата в Польше превысила украинскую более чем в 4 раза Сегодня 09:00 — Личные финансы

Средняя зарплата в Польше превысила украинскую более чем в 4 раза

Средняя заработная плата брутто (до вычета налогов) на предприятиях в Польше в мае выросла до 8000 злотых (80,5 тысячи гривен), что на 11,4% больше, чем в мае прошлого года. В то время как в Украине средняя зарплата составляет 18 903 грн.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Главное статистическое управление в Варшаве.

Зарплаты в Польше растут быстрее инфляции, говорит экономистка PKO BP Уршуля Крынская.

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Якуб Рыбацкий из Польского экономического института добавил, что быстрее всего зарплата росла в строительстве и сфере услуг.

«На этом фоне слабые результаты видны в энергетическом секторе. Темп роста зарплат близок к инфляции, которую мы будем наблюдать в последующие месяцы. Средняя зарплата уменьшается также в горной отрасли», — отметил Рыбацкий.

Справка Finance.ua:

минимальная зарплата в Польше составляет 4,300 злотых (брутто), что равняется 43 500 грн. В то время как в Украине она составляет всего 8000 грн;

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем в прошлом году. В I квартале 2024 года она составляла 18 903 грн . Наивысший уровень зарплат сохраняется у работников в секторе информации и телекоммуникаций — 49 473 грн. Это на 35,6% больше, чем годом ранее;

. Наивысший уровень зарплат сохраняется у работников в секторе информации и телекоммуникаций — 49 473 грн. Это на 35,6% больше, чем годом ранее; среди проживающих в Польше украинцев 60% граждан не пользовались деньгами, заработанными в Украине в течение последнего года. 27% имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели удаленную работу в Украине.

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