Средняя зарплата в Польше превысила украинскую более чем в 4 раза — Finance.ua
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Средняя зарплата в Польше превысила украинскую более чем в 4 раза

Личные финансы
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Средняя зарплата в Польше превысила украинскую более чем в 4 раза
Средняя зарплата в Польше превысила украинскую более чем в 4 раза
Средняя заработная плата брутто (до вычета налогов) на предприятиях в Польше в мае выросла до 8000 злотых (80,5 тысячи гривен), что на 11,4% больше, чем в мае прошлого года. В то время как в Украине средняя зарплата составляет 18 903 грн.
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Главное статистическое управление в Варшаве.
Зарплаты в Польше растут быстрее инфляции, говорит экономистка PKO BP Уршуля Крынская.
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Якуб Рыбацкий из Польского экономического института добавил, что быстрее всего зарплата росла в строительстве и сфере услуг.
«На этом фоне слабые результаты видны в энергетическом секторе. Темп роста зарплат близок к инфляции, которую мы будем наблюдать в последующие месяцы. Средняя зарплата уменьшается также в горной отрасли», — отметил Рыбацкий.

Справка Finance.ua:

  • минимальная зарплата в Польше составляет 4,300 злотых (брутто), что равняется 43 500 грн. В то время как в Украине она составляет всего 8000 грн;
  • По данным Госстата, средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем в прошлом году. В I квартале 2024 года она составляла 18 903 грн. Наивысший уровень зарплат сохраняется у работников в секторе информации и телекоммуникаций — 49 473 грн. Это на 35,6% больше, чем годом ранее;
  • среди проживающих в Польше украинцев 60% граждан не пользовались деньгами, заработанными в Украине в течение последнего года. 27% имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели удаленную работу в Украине.
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По материалам:
Finance.ua
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