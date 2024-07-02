Какая минимальная зарплата будет в Польше в 2025 году — Finance.ua

Какая минимальная зарплата будет в Польше в 2025 году
В июне стало известно, какая минимальная зарплата будет в Польше в 2025 году. Ожидается, что 1 января минимальная оплата труда за месяц в стране составит 4626 злотых.
Об этом напомнили специалисты международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
Так, в июне правительство Польши приняло предложения по минимальной зарплате и минимальной почасовой ставке на 2025 год.
- Согласно им, с января 2025 самая низкая заработная плата будет составлять 4626 злотых брутто (до оплаты налогов).
- При этом минимальная почасовая ставка будет составлять 30,20 злотых брутто.
По оценкам польского правительства, в 2025 году минимальную заработную плату получат более 3,1 миллиона работников в Польше.
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Законодательство Польши гарантирует, что размер минимальной заработной платы ежегодно повышается не меньше прогнозируемого роста цен на товары и услуги. При этом если в первом квартале года минимальная зарплата меньше половины средней заработной платы в стране, повышение в следующем полугодии будет еще больше запланированного.
Справка Finance.ua:
- Напомним, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата выросла до 4242 злотых брутто. Это первое повышение минимальной заработной платы в текущем году.
- Традиционно второй рост происходит летом — с 1 июля ежемесячные выплаты должны составлять 4300 злотых.
- Минимальная почасовая заработная плата с 1 января 2024 года выросла до 27,70 злотых в час, а с 1 июля составляет 28,10 злотых в час (брутто — то есть до уплаты налогов).
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