Какая минимальная зарплата будет в Польше в 2025 году — Finance.ua

Какая минимальная зарплата будет в Польше в 2025 году Сегодня 16:02 — Личные финансы

Какая минимальная зарплата будет в Польше в 2025 году

В июне стало известно, какая минимальная зарплата будет в Польше в 2025 году. Ожидается, что 1 января минимальная оплата труда за месяц в стране составит 4626 злотых.

Об этом напомнили специалисты международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Так, в июне правительство Польши приняло предложения по минимальной зарплате и минимальной почасовой ставке на 2025 год.

Согласно им, с января 2025 самая низкая заработная плата будет составлять 4626 злотых брутто (до оплаты налогов).

брутто (до оплаты налогов). При этом минимальная почасовая ставка будет составлять 30,20 злотых брутто.

По оценкам польского правительства, в 2025 году минимальную заработную плату получат более 3,1 миллиона работников в Польше.

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Законодательство Польши гарантирует, что размер минимальной заработной платы ежегодно повышается не меньше прогнозируемого роста цен на товары и услуги. При этом если в первом квартале года минимальная зарплата меньше половины средней заработной платы в стране, повышение в следующем полугодии будет еще больше запланированного.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата выросла до 4242 злотых брутто. Это первое повышение минимальной заработной платы в текущем году.

Традиционно второй рост происходит летом — с 1 июля ежемесячные выплаты должны составлять 4300 злотых.

Минимальная почасовая заработная плата с 1 января 2024 года выросла до 27,70 злотых в час, а с 1 июля составляет 28,10 злотых в час (брутто — то есть до уплаты налогов).

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