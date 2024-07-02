Украинцы в Польше смогут подать заявки на три типа пособий: сколько можно получить — Finance.ua

Украинцы в Польше смогут подать заявки на три типа пособий: сколько можно получить Сегодня 17:17 — Личные финансы

Украинцы в Польше смогут подать заявки на три типа пособий: сколько можно получить

С 1 июля 2024 года украинцы в Польше смогут подать заявки на три вида пособий.

Об этом сообщает in-poland.com.

Пособие Хороший старт

Это единовременная выплата в размере 300 злотых, пособие предоставляется независимо от дохода семьи. Оно направлено ​​на поддержку родителей в подготовке детей к учебному году.

Пособие доступно родителям, опекунам, приемным семьям, руководителям детских домов и директорам учебных заведений.

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Родители могут получить пособие на ребенка до 20 лет, который учится в школе (или до 24 лет для ребенка с ограниченными возможностями). Однако эта выплата не предоставляется детям, обучающимся в детских садах или в дошкольных группах.

Подать заявку можно до 30 ноября.

Способы подачи заявления: через приложение mZUS; платформа электронных услуг ZUS (PUE); портал Emp@tia; электронный банкинг

Семейное пособие и дополнительные выплаты

Семейное пособие предоставляется на льготный период, который длится с 1 ноября по 31 октября следующего года.

Пособие предназначено для частичного покрытия расходов на содержание ребенка.

Важно, чтобы семья отвечала следующим критериям: доход иметь 674 злотых на человека или 764 злотых, если в семье есть ребенок-инвалид. Для периода 2024/2025 годов учитываются доходы за 2023 год.

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Заявления следует подавать в администрацию гмины по месту жительства. Чтобы сохранить непрерывность выплат, заявление следует подать до конца августа 2024 года. Заявки можно подавать с 1 июля онлайн через портал Emp@tia или с 1 августа в бумажной форме.

Размеры выплат:

95 злотых на ребенка до 5 лет;

124 злотых на ребенка от 5 до 18 лет;

135 злотых на ребенка от 18 до 24 лет.

Пособие из фонда алиментов

Такое пособие назначается для лиц, имеющих право на алименты, но не получающих их ввиду безуспешности взыскания. Оно устанавливается на период с 1 октября по 30 сентября следующего года.

Заявки можно подавать с 1 июля онлайн через портал Emp@tia или с 1 августа в бумажной форме.

К заявлению необходимо добавить справку органа, производящего исполнительное производство, или заявление о безрезультатности взыскания.

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Максимальный размер пособия — 500 злотых в месяц.

Помощь оказывается до достижения ребенком 18 лет (до 25 лет в случае обучения в средней школе или университете). Бессрочное пособие может предоставляться детям со значительной степенью инвалидности.

Критерий дохода для получения пособия из фонда алиментов с 1 октября 2023 года составляет 1209 злотых на человека в семье.

Напомним, в Польше с 1 июля изменили условия предоставления помощи беженцам из Украины. Уже не будет возможности получать 40 злотых за каждый день. Также будет приостановлена ​​выплата пособия в размере 300 злотых для новых беженцев.

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