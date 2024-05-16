Украинцев в Польше будут проверять по новой системе — Finance.ua

Украинцев в Польше будут проверять по новой системе Сегодня 10:14

Украинцев в Польше будут проверять по новой системе

В Польше хотят ввести новую систему, которая позволит проверять пребывание украинцев и мгновенно приостанавливать льготы для выехавших в другую страну.

Об этом заявил заместитель главы польского МВД Мацей Дущик в Сейме.

Об этом сообщает portalsamorzadowy.pl

Во время парламентского обсуждения проекта изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом и некоторых других законов, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик заявил о введении в ближайшие месяцы новой системы по проверке иностранцев, получающих льготы в Польше.

«В связи с тем, что закон временный — до конца сентября 2025 года, мы можем очень быстро наладить ІТ-систему, которая будет проверять пребывание в Польше по системе ZUS (Управление социального страхования. — Ред). Мы изобрели систему, которую хотим ввести в ближайшие месяцы, чтобы ответить на вызов, связанный со всеми иностранцами, получающими льготы в Польше», — объяснил чиновник.

По его словам, внедрение комплексной системы позволит немедленно приостановить льготы для любого иностранца, получающего их в Польше, когда он или она уезжает в другую страну.

«Мы ожидаем большой экономии, потому что таких людей здесь много», — сказал Мацей Дущик.

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