Украинцев в Польше будут проверять по новой системе — Finance.ua
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Украинцев в Польше будут проверять по новой системе

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Украинцев в Польше будут проверять по новой системе
Украинцев в Польше будут проверять по новой системе
В Польше хотят ввести новую систему, которая позволит проверять пребывание украинцев и мгновенно приостанавливать льготы для выехавших в другую страну.
Об этом заявил заместитель главы польского МВД Мацей Дущик в Сейме.
Об этом сообщает portalsamorzadowy.pl.
Во время парламентского обсуждения проекта изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом и некоторых других законов, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик заявил о введении в ближайшие месяцы новой системы по проверке иностранцев, получающих льготы в Польше.
«В связи с тем, что закон временный — до конца сентября 2025 года, мы можем очень быстро наладить ІТ-систему, которая будет проверять пребывание в Польше по системе ZUS (Управление социального страхования. — Ред). Мы изобрели систему, которую хотим ввести в ближайшие месяцы, чтобы ответить на вызов, связанный со всеми иностранцами, получающими льготы в Польше», — объяснил чиновник.
По его словам, внедрение комплексной системы позволит немедленно приостановить льготы для любого иностранца, получающего их в Польше, когда он или она уезжает в другую страну.
«Мы ожидаем большой экономии, потому что таких людей здесь много», — сказал Мацей Дущик.
По материалам:
РБК-Україна
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