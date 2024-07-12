Работа в Канаде: какие вакансии доступны украинцам и сколько можно зарабатывать — Finance.ua

Работа в Канаде: какие вакансии доступны украинцам и сколько можно зарабатывать Сегодня 16:08 — Мир

Работа в Канаде: какие вакансии доступны украинцам и сколько можно зарабатывать

Украинцы, приехавшие в Канаду по программе CUAET, получили право на поиск работы по прибытии. Для людей из Украины доступны разнообразные вакансии — как со знанием языка, так и без.

На какую работу можно устроиться в Канаде и какая оплата труда на старте, рассказал директор по развитию компании по трудоустройству в Канаде MV Group Николай Галиняк.

Сложно ли найти работу в Канаде

Поиск работы в Канаде зависит от многих факторов, но два основных — опыт и уровень английского языка.

Для старта в Канаде лучше выбирать небольшие города и городки — там уровень зарплат и стоимость жизни будут в хорошем балансе.



Высокий уровень знания английского языка может напрямую влиять на уровень должности и зарплаты в Канаде. Знание языка также необходимо для получения местных сертификатов, лицензий, прав.



Какие вакансии предлагают украинцам

Для украинцев доступны разнообразные вакансии. Соискатели без знания английского языка и профессионального опыта могут претендовать на вакансии на фабриках и заводах, складах, уборке, отмечает Галиняк.

«Опытные украинские строители, мясники, дальнобойщики, работники самых разных ферм, специалисты сферы красоты имеют очень хорошую репутацию в Канаде, и всегда могут себе найти отличные предложения на канадском рынке труда», — рассказывает представитель компании по трудоустройству.

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Украинские «офисные» специалисты тоже востребованы в Канаде, но для них ключевой фактор успеха — высокий уровень владения английским языком.

«ІТ-специалисты довольно легко трудоустраиваются при условии хорошего портфолио, предыдущего опыта работы на „западный“ рынок и при условии высокого уровня владения английским языком», — обращает внимание специалист.

Украинцам с визами CUAET легче найти работу, чем мигрантам

Для приглашения на работу в Канаду мигрантов из Украины, как и других стран, работодатели должны получать разрешения, рассказывает Николай Галиняк. Разрешение можно получить для трудоустройства к конкретному работодателю или переехать в Канаду вне зависимости от работодателя.

Украинцы и члены их семей, приехавшие в Канаду по программе CUAET, являются временными резидентами с правом на легальное трудоустройство или обучение. Визы и разрешения получались вне зависимости от приглашения от работодателя или системы начисления баллов Express Entry Canada.

Упрощенная процедура предусматривала получение «открытых» рабочих разрешений (open work permits). Такой тип разрешений позволял приезжать в Канаду и искать работодателя уже на месте.

На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы

Если работник в Канаде находится легально и официально трудоустроен, он может рассчитывать на достойную оплату своей работы. Неквалифицированный работник, устраивающийся на свою первую работу в Канаде и не имеющий высокого уровня английского языка, может рассчитывать на минимальную часовую ставку.

«Самая низкая среди провинций сейчас в Саскачеване — 14 канадских долларов в час и Альберте — 15 канадских долларов в час. Если отрасль регулируется на федеральном уровне (например, местная почта — Canada Post Corporation), то минимальная зарплата уже будет 17,30 канадских долларов в час», — обращает внимание Галиняк.

Зарплата может начисляться в зависимости от выработки. Например, дальнобойщики имеют определенный уровень часовой ставки, дополнительные надбавки за километраж, разную систему стимулирования за отличную работу.

Он добавляет: если по приезде в Канаду часовая оплата труда составляет 25−30 канадских долларов в час — это удачный старт. Высококвалифицированные специалисты с высоким уровнем английского языка обычно не ниже 40 долларов в час.

Зарплаты на уровне менеджеров высоких позиций измеряются годовыми ставками (могут обсуждаться дополнительные бонусы по годовым или квартальным показателям успеваемости).

Все зарплаты в Канаде указываются до вычета налогов. Ежегодно часть налогов можно возвращать. Также в Канаде действует дифференцированная система ставок налога на прибыль — чем выше годовая зарплата, тем выше налог нужно будет платить.

Эксперт советует всегда учитывать репутацию работодателя при поиске работы и всегда внимательно читать контракт на трудоустройство.

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