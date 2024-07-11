В каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры — Finance.ua

В каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры Сегодня 14:01 — Мир

В каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Наибольшим спросом у украинцев пользуются квартиры в Турции и Испании.

Такое мнение в комментарии УНН высказала эксперт по недвижимости Елена Бировчак.

«Чаще всего покупают (квартиры — ред.) в Турции и в Испании. Затем идет Бали, Чехия. Это то, что наибольшим спросом сегодня пользуется среди украинцев», — отметила Бировчак.

Кроме того, по словам эксперта, украинцы также инвестируют в жилье на Кипре — в основном в квартиры, которые строят турецкие застройщики.

По ее словам, украинцы покупают квартиры в Турции в основном во время pre-sales (предварительных продаж), когда новые дома еще не введены в эксплуатацию и цена на жилье ниже. Такие квартиры раскупают за три месяца.

«То есть там спрос большой, поэтому интересно нашим вкладчикам. Я бы даже сказала, что Турция лидирует сегодня», — добавила Бировчак.

Читайте также: Бесплатное жилье для украинцев в странах Европы

Она добавила, что самым большим спросом в Турции пользуется доступное жилье, а запросы на покупку больших и дорогих вилл бывают очень редко. Бировчак уточнила, что на вторичном рынке апартаменты в Турции можно приобрести за 90 тысяч долларов, а средняя цена обычно составляет 130−200 тысяч долларов.

В Европе же, по ее словам, жилье дороже. К примеру, в Испании квартира обойдется в 150−250 тыс. евро.

В то же время, по данным Бировчак, количество покупок украинцами жилья за рубежом после широкомасштабного вторжения россии увеличилось не очень сильно и остается практически на том же уровне, что и было до 24 февраля 2022 года.

Справка Finance.ua:

Международный индекс аренды от HousingAnywhere свидетельствует о росте цен на квартиры в Европе. Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт неизменно входят в 10 самых дорогих городов по ценам на квартиры, комнаты и студии, что указывает на постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии.

Самые же дешевые «квадраты» для аренды квартир, согласно индексу: Будапешт — 17 евро/м 2 , Афины — 17,9 евро/м 2 , Брюссель — 17,9 евро/м 2 , Турин — 19,6 евро/м 2 , Валенсия — 20 евро/м 2 .



УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.