В каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры — Finance.ua

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В каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Мир
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В каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
В каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
Наибольшим спросом у украинцев пользуются квартиры в Турции и Испании.
Такое мнение в комментарии УНН высказала эксперт по недвижимости Елена Бировчак.
«Чаще всего покупают (квартиры — ред.) в Турции и в Испании. Затем идет Бали, Чехия. Это то, что наибольшим спросом сегодня пользуется среди украинцев», — отметила Бировчак.
Кроме того, по словам эксперта, украинцы также инвестируют в жилье на Кипре — в основном в квартиры, которые строят турецкие застройщики.
По ее словам, украинцы покупают квартиры в Турции в основном во время pre-sales (предварительных продаж), когда новые дома еще не введены в эксплуатацию и цена на жилье ниже. Такие квартиры раскупают за три месяца.
«То есть там спрос большой, поэтому интересно нашим вкладчикам. Я бы даже сказала, что Турция лидирует сегодня», — добавила Бировчак.

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Она добавила, что самым большим спросом в Турции пользуется доступное жилье, а запросы на покупку больших и дорогих вилл бывают очень редко. Бировчак уточнила, что на вторичном рынке апартаменты в Турции можно приобрести за 90 тысяч долларов, а средняя цена обычно составляет 130−200 тысяч долларов.
В Европе же, по ее словам, жилье дороже. К примеру, в Испании квартира обойдется в 150−250 тыс. евро.
В то же время, по данным Бировчак, количество покупок украинцами жилья за рубежом после широкомасштабного вторжения россии увеличилось не очень сильно и остается практически на том же уровне, что и было до 24 февраля 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • Международный индекс аренды от HousingAnywhere свидетельствует о росте цен на квартиры в Европе. Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт неизменно входят в 10 самых дорогих городов по ценам на квартиры, комнаты и студии, что указывает на постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии.
  • Самые же дешевые «квадраты» для аренды квартир, согласно индексу: Будапешт — 17 евро/м2, Афины — 17,9 евро/м2, Брюссель — 17,9 евро/м2, Турин — 19,6 евро/м2, Валенсия — 20 евро/м2.
По материалам:
УНН
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