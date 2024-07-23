В следующие 10 лет Украине может не хватать 8,6 млн человек для работы, — Минсоцполитики Сегодня 08:02

В следующие 10 лет Украине может не хватать 8,6 млн человек для работы, — Минсоцполитики

Еще в прошлом году Минэкономики прогнозировало, что в течение 10 лет нашей стране придется найти и привлечь 4,5 млн работников для реализации послевоенного экономического восстановления. Но сейчас есть более суровый прогноз.

Как пишет Delo.ua, по словам Дарьи Марчак, тенденции международного рынка труда говорят о том, что дефицит кадров на всех рынках будет усиливаться. Возможно, Украине не хватит 8,6 млн человек. Для сравнения, сейчас насчитывается только 10,5 млн официально трудоустроенных граждан.

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В таких условиях украинским работодателям придется конкурировать за людей не только на внутреннем рынке, но и с рынками труда других стран, например ЕС и Северной Америки. На это, по мнению чиновника, влияют и евроинтеграционные процессы.

«Когда мы станем страной в составе ЕС, границы будут открыты, и каждый гражданин сможет по своему усмотрению выбирать, где он будет жить и работать», — отметила Марчак.

Она добавила, что эта тенденция будет долгосрочной и нужно уже принимать меры.

Кроме того, на рынок труда влияет и демографическая ситуация. В Украине она сложная, и если изменений в лучшую сторону не будет, то к 2050 году количество населения может снизиться до 25 миллионов человек.

Справка Finance.ua:

ранее в Минсоцполитики отмечали, что гражданам Украины стоит уже сейчас готовиться работать столько, сколько будет возможно, откладывая средства на жизнь в преклонном возрасте.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заверила, что государство будет гарантированно платить пожилым людям солидарной пенсионной системы, однако эти выплаты будут небольшими.



«Каждый из нас платит 22% своей официальной заработной платы. Каждый месяц эти деньги накапливаются на счете ПФ и раздаются сегодняшним пенсионерам. Если нет накоплений, нет личного вашего пенсионного счета, когда человек выходит на пенсию, то также есть расчет, что на него тоже будут скидываться те, кто будет работать в тот момент.



По состоянию на сегодняшний день количество работающих людей сравнялось с количеством пенсионеров. Один работающий со своей заработной платы обеспечивает одного пенсионера и этого не хватает", — говорит преподаватель экономики в Киево-Могилянской школе журналистики Алексей Набожняк.



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