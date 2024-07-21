Сколько работающих пенсионеров получают пенсии — данные ПФУ
По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 816,62 гривен, у работающих пенсионеров — 6 216,20 гривен.
С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 9,8% (на 555,15 грн).
Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:
- по возрасту — 72,92%
- по инвалидности — 15,03%
- в случае потери кормильца — 6,25%
- по выслуге лет — 5,21%
- социальные пенсии — 0,55%
- пожизненное содержание судей — 0,04%.
Напомним, в жизни постоянно происходят всевозможные изменения. Многие из них личные, но в то же время имеют важное значение и в законодательно-правовой сфере. Мы рассказали, о каких изменениях следует информировать ПФУ, чтобы не лишиться права на выплаты.
Как происходит расчет пенсий в странах Европы
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