Сколько работающих пенсионеров получают пенсии — данные ПФУ Сегодня 10:12 — Личные финансы

Сколько работающих пенсионеров получают пенсии — данные ПФУ, Фото: freepik

По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 816,62 гривен, у работающих пенсионеров — 6 216,20 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 9,8% (на 555,15 грн).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту — 72,92%

по инвалидности — 15,03%

в случае потери кормильца — 6,25%

по выслуге лет — 5,21%

социальные пенсии — 0,55%

пожизненное содержание судей — 0,04%.

Напомним, в жизни постоянно происходят всевозможные изменения. Многие из них личные, но в то же время имеют важное значение и в законодательно-правовой сфере. Мы рассказали, о каких изменениях следует информировать ПФУ , чтобы не лишиться права на выплаты.

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