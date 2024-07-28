Работа в банке: бывшие студенты имеют высокие финансовые ожидания, однако они быстро увольняются — Finance.ua

Работа в банке: бывшие студенты имеют высокие финансовые ожидания, однако они быстро увольняются Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Работа в банке: бывшие студенты имеют высокие финансовые ожидания, однако они быстро увольняются

Неопытные работники требуют высоких зарплат от банков, но не проявляют длительной преданности работодателю.

Об этом рассказали менеджеры по работе с персоналом во время круглого стола «Эмиграция, мобилизация и кадровый голод на финансовом рынке: как решить проблему», проведенного «Финансовым клубом».

Самая проблемная категория для банков

Директор по управлению персоналом Сенс Банка Елена Великая отметила, что наиболее проблемной для банков категорией, которая тяжелее всего закрывается, являются сотрудники отделений.

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Это работники, особенно молодое поколение, которые достаточно быстро принимают решение об увольнении, являются нестабильной категорией для банка.

«Их трудно мотивировать нематериальным — идеей, ценностями, командностью. Эта категория ориентирована исключительно на финансовый показатель. У нас около 40% сети не укомплектованы сегодня», — рассказала она.

Рост финансовых ожиданий студентов

В Кредобанке говорят о росте финансовых ожиданий студентов. Это связано с тем, что они вынуждены снимать жилье.

Также у них стало меньше свободного от учебы времени, чтобы работать. И уменьшилось количество бюджетных мест, и многие были вынуждены платить за себя.

Это привело к тому, что зарплатные ожидания студентов значительно повысились. Например, во Львове минимально студент работает от 18 тыс. на руки, а это 22 тыс. брутто", — заявила директор департамента управления персоналом Кредобанка Елена Скиба.

При этом среди этих работников наибольшая текучка кадров.

«Мы активно работаем со студентами, но мы увидели высокую текучку среди этой категории. Как только кто-то предлагает на 1 тыс. грн больше, они встают и уходят. Они свободны в выборе, где жить: сегодня — Киев, завтра — Одесса, послезавтра — Польша. Это новое поколение», — констатирует Елена Великая.

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Но отказываться от этого источника кадров банки не будут. HR-директор ОТП Банка Кристина Фехер заявляет, что сейчас ведется сотрудничество с 27 университетами по всей стране и дважды в год привлекаются студенты на практику или стажировку. Очень многие из них остаются дальше работать.

«В последний раз к нам пришло 120 студентов. Еще два-три месяца будем на них смотреть, а потом будем принимать решение, кто из них останется дальше работать. В общей сложности у нас по сети где-то 80 вакансий. То есть это неплохой пул, чтобы так часть вакансий закрыть», — отметила она.

Фінансовий Клуб України По материалам:

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