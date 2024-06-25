Студентов-мужчин, которые откажутся проходить базовую военную подготовку, могут отчислить — Finance.ua

Студентов-мужчин, которые откажутся проходить базовую военную подготовку, могут отчислить Сегодня 20:30 — Личные финансы

Студентов-мужчин, которые откажутся проходить базовую военную подготовку, могут отчислить

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому студентов-мужчин, которые откажутся проходить базовую военную муштру, теперь могут отчислять из учебных заведений.

Об этом говорится в постановлении правительства № 734 от 21 июня, сообщает hromadske.

Согласно документу, практическую подготовку в рамках муштры должны будут пройти все мужчины, получающие высшее образование по дневной или дуальной форме и достигшие 18-летнего возраста. Исключениями будут только те, кто:

признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

уже проходили военную службу;

имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получении военно-учетной специальности.

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Если же пригодный к военной службе студент откажется от прохождения практической подготовки базовой муштры, то это будет основанием для его отчисления из учебного заведения.

Студентки также могут проходить военную муштру, однако для них она будет необязательной, то есть присоединиться к ней они смогут по желанию.

Напомним, закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, предлагает заменить срочную службу на базовую общевойсковую подготовку. Ее целью, согласно документу, является получение гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

hromadske По материалам:

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