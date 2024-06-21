Кабмин утвердил порядок проведения базовой общевойсковой подготовки получателей высшего образования и полицейских — Finance.ua
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Кабмин утвердил порядок проведения базовой общевойсковой подготовки получателей высшего образования и полицейских

Казна и Политика
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Кабмин утвердил порядок проведения базовой общевойсковой подготовки получателей высшего образования и полицейских
Кабмин утвердил порядок проведения базовой общевойсковой подготовки получателей высшего образования и полицейских
Кабинет Министров утвердил порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование и полицейских.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
В частности, определено, что базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола — добровольно), обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.
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Предусмотрено также, что базовую подготовку по учебному плану проходят:
  • курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;
  • курсанты заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;
  • полицейские при прохождении первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.
Установлено, что организация и сопровождение базовой общевойсковой подготовки получателей высшего образования и полицейских возлагается на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию), к сфере управления которых относятся учреждения высшего образования и учреждения образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, и Генеральный штаб Вооруженных сил.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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