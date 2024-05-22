В Украине введут начальную военную подготовку для учеников: Рада приняла закон — Finance.ua

В Украине введут начальную военную подготовку для учеников: Рада приняла закон Сегодня 17:01 — Личные финансы

В Украине введут начальную военную подготовку для учеников: Рада приняла закон, Фото: freepik

Рада приняла в целом законопроект № 11 092 по усовершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. «За» проголосовали 297 депутатов.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Что предусматривает документ

«Вместо допризывной подготовки предлагается ввести начальную общевоенную подготовку», — написал нардеп.

Начальная общевойсковая подготовка реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования, путем преподавания учебного предмета «Защита Украины» и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

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Программы по учебному предмету «Защита Украины» разрабатываются и утверждаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки по согласованию с Минобороны.

Цель законопроекта

Целью принятия проекта закона является приведение в соответствие с действующими Законами Украины относительно определения понятия системы подготовки, осуществляемой путем изучения учебного предмета «Защита Украины», что будет способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Справка Finance.ua:

в Украине в скором времени появится базовая военная подготовка, которая должна заменить срочную службу;

базовую военную подготовку обязаны будут пройти все мужчины в возрасте 18−24 лет. Для женщин — по желанию;

во время военного положения она продлится три месяца, один из них — на общевойсковую подготовку и два месяца — на профессиональную.

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