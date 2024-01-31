Госслужащим придется проходить военную подготовку — Finance.ua
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Госслужащим придется проходить военную подготовку

Казна и Политика
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Новый законопроект о мобилизации от Кабмина предлагает ввести требование для людей, впервые устраивающихся на государственную службу. В частности, на работу будут принимать только тех, кто имеет базовую общевоенную подготовку или проходил военную службу. Исключения составляют непригодные для службы лица.
Как указывается в тексте законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» на сайте Верховной Рады, для этого нужно будет внести изменения в статью 19 закона о государственной службе.
«На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, освобожденных от прохождения базовой военной службы в соответствии со статьей 18 Закона Украины „О воинской обязанности и военной службе“ либо признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военной службы», — указывается в документе.

Справка Finance.ua:

  • 30 января Кабинет Министров Украины повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. В законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклонистов и не только.
По материалам:
УНІАН
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