Следует ли студентам подтверждать факт обучения для получения пенсии по потере кормильца: ответ ПФУ — Finance.ua

Следует ли студентам подтверждать факт обучения для получения пенсии по потере кормильца: ответ ПФУ Сегодня 20:36 — Личные финансы

Следует ли студентам подтверждать факт обучения для получения пенсии по потере кормильца: ответ ПФУ, Фото: pixabay.com

Дети, которые лишились родителей, могут получать пенсии по потере кормильца. Такой вид социальной выплаты предоставляется студентам, которые учатся на дневной форме обучения.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, нужно ли студентам, которые ее получают, предоставлять справку об обучении для продления выплаты.

«Дети, которые учатся по дневной форме обучения, в частности в высших учебных заведениях, имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет (статья 36 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“)», — отмечают специалисты ПФУ.

Выплата на следующий учебный год продлевается на основании данных об обучении по дневной форме, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования автоматически, то есть без необходимости предоставления справки учебного заведения о продолжении обучения.

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Напомним, детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.

Также в результате весенней индексации размер минимальной пенсии вырос на 364 гривны и теперь составляет 2725 гривен. Такая выплата устанавливается пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и не успевшим приобрести достаточный страховой стаж.

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