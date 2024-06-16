В Гоструда ответили, можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска — Finance.ua
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В Гоструда ответили, можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска

Личные финансы
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В Гоструда ответили, можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска
В Гоструда ответили, можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска
Работник может заменить часть ежегодного отпуска на денежную компенсацию.
Об этом рассказали в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.
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Специалисты разъяснили требования статьи 24 Закона Украины «Об отпусках», согласно которым в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы.
Если же работник увольняться не собирается, по его желанию часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией, но при этом продолжительность использованных ежегодных и дополнительных отпусков не должна быть меньше 24 календарных дней за каждый отработанный год.
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Напомним, трудоустроенные граждане имеют право на ежегодный отпуск. Однако, пребывая в простое, можно использовать всего 24 дня отпуска.
Также военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику. Ранее Кабмин принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой территории противника и временно оккупированной территории.
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По материалам:
Finance.ua
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