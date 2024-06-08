Советы полиции: как защитить жилище от квартирных мошенников во время отпуска — Finance.ua

Советы полиции: как защитить жилище от квартирных мошенников во время отпуска Сегодня 12:07 — Личные финансы

Советы полиции: как защитить жилище от квартирных мошенников во время отпуска

В сезон летних отпусков граждане покидают свои жилища без присмотра, поэтому в них могут проникнуть воры.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Правоохранители подготовили самые простые советы, как уберечь свое жилье от преступных посягательств.

Читайте также Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: что нужно знать

Когда едете из дома, не оставляйте ключи от квартиры в «условленном месте» — под ковриком, на коробке дверей и других похожих местах.

Позаботьтесь о пассивной защите — надежная входная дверь и замки. Жителям первых и последних этажей следует продумать вариант установки решеток на окнах своих квартир.

Не храните в квартире крупные суммы денег, ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ценностях, хранящихся у вас.

Читайте также Как избежать карточного мошенничества: советы эксперта

Оставляя свою квартиру или дом на несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим жильем и регулярно вынимали корреспонденцию из вашего почтового ящика.

Закройте окна и балконы, чтобы злоумышленники не могли пробраться в жилье.

Еще одним действенным способом защиты является установка систем сигнализации. Можно обратиться в специальные охранные структуры.

Читайте также Денежная помощь от банка: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Не выкладывайте фото вашего жилища в интернете, храните в тайне информацию о том, какие ценные вещи есть дома.

Напомним, почти 90% случаев карточного мошенничества связаны с разглашением персональных данных пользователей. В 2023 году сумма ущерба из-за мошеннического использования платежных карт превысила 800 млн грн, что более чем на 70% превышает показатели 2022 года.

Кроме того, за анализируемый период на 25% увеличилось количество сомнительных операций: оно превысило 270 тыс.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.