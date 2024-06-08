Советы полиции: как защитить жилище от квартирных мошенников во время отпуска — Finance.ua

Советы полиции: как защитить жилище от квартирных мошенников во время отпуска
В сезон летних отпусков граждане покидают свои жилища без присмотра, поэтому в них могут проникнуть воры.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Правоохранители подготовили самые простые советы, как уберечь свое жилье от преступных посягательств.
Когда едете из дома, не оставляйте ключи от квартиры в «условленном месте» — под ковриком, на коробке дверей и других похожих местах.
Позаботьтесь о пассивной защите — надежная входная дверь и замки. Жителям первых и последних этажей следует продумать вариант установки решеток на окнах своих квартир.
Не храните в квартире крупные суммы денег, ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ценностях, хранящихся у вас.
Оставляя свою квартиру или дом на несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим жильем и регулярно вынимали корреспонденцию из вашего почтового ящика.
Закройте окна и балконы, чтобы злоумышленники не могли пробраться в жилье.
Еще одним действенным способом защиты является установка систем сигнализации. Можно обратиться в специальные охранные структуры.
Не выкладывайте фото вашего жилища в интернете, храните в тайне информацию о том, какие ценные вещи есть дома.
Напомним, почти 90% случаев карточного мошенничества связаны с разглашением персональных данных пользователей. В 2023 году сумма ущерба из-за мошеннического использования платежных карт превысила 800 млн грн, что более чем на 70% превышает показатели 2022 года.
Кроме того, за анализируемый период на 25% увеличилось количество сомнительных операций: оно превысило 270 тыс.
Поделиться новостью