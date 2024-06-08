Советы полиции: как защитить жилище от квартирных мошенников во время отпуска — Finance.ua
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Советы полиции: как защитить жилище от квартирных мошенников во время отпуска

Личные финансы
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Советы полиции: как защитить жилище от квартирных мошенников во время отпуска
Советы полиции: как защитить жилище от квартирных мошенников во время отпуска
В сезон летних отпусков граждане покидают свои жилища без присмотра, поэтому в них могут проникнуть воры.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Правоохранители подготовили самые простые советы, как уберечь свое жилье от преступных посягательств.
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Когда едете из дома, не оставляйте ключи от квартиры в «условленном месте» — под ковриком, на коробке дверей и других похожих местах.
Позаботьтесь о пассивной защите — надежная входная дверь и замки. Жителям первых и последних этажей следует продумать вариант установки решеток на окнах своих квартир.
Не храните в квартире крупные суммы денег, ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ценностях, хранящихся у вас.
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Оставляя свою квартиру или дом на несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они присматривали за вашим жильем и регулярно вынимали корреспонденцию из вашего почтового ящика.
Закройте окна и балконы, чтобы злоумышленники не могли пробраться в жилье.
Еще одним действенным способом защиты является установка систем сигнализации. Можно обратиться в специальные охранные структуры.
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Не выкладывайте фото вашего жилища в интернете, храните в тайне информацию о том, какие ценные вещи есть дома.
Напомним, почти 90% случаев карточного мошенничества связаны с разглашением персональных данных пользователей. В 2023 году сумма ущерба из-за мошеннического использования платежных карт превысила 800 млн грн, что более чем на 70% превышает показатели 2022 года.
Кроме того, за анализируемый период на 25% увеличилось количество сомнительных операций: оно превысило 270 тыс.
По материалам:
Finance.ua
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