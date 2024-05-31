Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: что нужно знать — Finance.ua

Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: что нужно знать Сегодня 15:31 — Личные финансы

Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: что нужно знать

Госспецсвязи предупреждает граждан Украины о киберпреступниках, которые используют новую схему, чтобы получить доступ к аккаунтам в мессенджерах. Вот несколько рекомендаций, как обезопасить себя.

Согласно данным службы реагирования на компьютерные инциденты Украины (CERT-UA), хакеры рассылают сообщения с просьбой проголосовать за детей, участвующих в творческих конкурсах. Сообщения могут поступать от знакомых номеров, поэтому украинских пользователей просят быть предельно внимательными и осторожными.

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Эксперты в сфере кибербезопасности просят пользователей не переходить по ссылкам и не вводить никакие данные, даже если об этом просят.

Если пользователь все же перешел по ссылке и ввел свои данные, его аккаунт может быть скомпрометирован. В таком случае необходимо принять следующие меры:

срочно проверить подключенные к мессенджеру устройства; завершить неизвестные сессии; удалить аккаунт (при этом все сообщения и данные будут утрачены); создать новый аккаунт и сразу же включить многофакторную аутентификацию.

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Госспецсвязи призвала украинцев быть бдительными и не доверять незнакомцам. Не следует переходить по ссылкам, которые поступают от подозрительных пользователей. Не нужно вводить свои данные на незнакомые веб-сайты. Следует настроить многофакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов.

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