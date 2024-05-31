Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: что нужно знать — Finance.ua
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Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: что нужно знать

Личные финансы
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Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: что нужно знать
Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: что нужно знать
Госспецсвязи предупреждает граждан Украины о киберпреступниках, которые используют новую схему, чтобы получить доступ к аккаунтам в мессенджерах. Вот несколько рекомендаций, как обезопасить себя.
Согласно данным службы реагирования на компьютерные инциденты Украины (CERT-UA), хакеры рассылают сообщения с просьбой проголосовать за детей, участвующих в творческих конкурсах. Сообщения могут поступать от знакомых номеров, поэтому украинских пользователей просят быть предельно внимательными и осторожными.

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Эксперты в сфере кибербезопасности просят пользователей не переходить по ссылкам и не вводить никакие данные, даже если об этом просят.
Если пользователь все же перешел по ссылке и ввел свои данные, его аккаунт может быть скомпрометирован. В таком случае необходимо принять следующие меры:
  1. срочно проверить подключенные к мессенджеру устройства;
  2. завершить неизвестные сессии;
  3. удалить аккаунт (при этом все сообщения и данные будут утрачены);
  4. создать новый аккаунт и сразу же включить многофакторную аутентификацию.
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Госспецсвязи призвала украинцев быть бдительными и не доверять незнакомцам. Не следует переходить по ссылкам, которые поступают от подозрительных пользователей. Не нужно вводить свои данные на незнакомые веб-сайты. Следует настроить многофакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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