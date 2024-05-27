Денежная помощь от банка: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме — Finance.ua
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Денежная помощь от банка: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Криминал
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Денежная помощь от банка: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
Денежная помощь от банка: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
Украинцам стала поступать мошенническая рассылка якобы от банков о денежных выплатах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как работает схема

На мессенджеры украинцев поступает рассылка якобы от Ощадбанка или других украинских банков о возможности получить денежную помощь.

На самом деле банки таких выплат не производят

Представители Ощадбанка предупреждают, что таких выплат на самом деле банк не осуществляет.
«Напоминаем, банк никогда не спрашивает информацию о номере карты, CVV карті. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счета», — отмечают в Ощадбанке.
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В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS звоните в Контакт-центр Ощадбанка по телефону: 0 800 210 800 или в Контакт-центр своего банка.

Справка Finance.ua:

  • мошенники придумали новую схему обмана украинцев: предлагают приобрести фейковые обучающие курсы;
  • количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило 272 тысячи операций;
  • в сети начала распространяться новая мошенническая схема с сообщениями о получении посылок от имени «Укрпочты».

Как избежать мошенничества при заключении договора о купле/продаже недвижимости 🧐

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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