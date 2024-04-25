Українців попередили про нову шахрайську схему: обіцяють навчити швидко заробляти на крипті — Finance.ua

Українців попередили про нову шахрайську схему: обіцяють навчити швидко заробляти на крипті Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Українців попередили про нову шахрайську схему: обіцяють навчити швидко заробляти на крипті

Шахраї вигадали нову схему обману українців: пропонують придбати фейкові навчальні курси.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

«Бажаєте навчитися швидко заробляти? Встигніть потрапити на курс! Кількість місць обмежена!» — саме такі, на перший погляд, вигідні пропозиції, можуть надсилати шахраї", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що в Хмельницькому до поліції звернулася жінка, що перерахувала 8 000 грн на навчання з курсу заробітку на купівлі-продажі криптоактивів. Таку пропозицію вона знайшла в інтернеті. Їй пообіцяли пояснити, як купувати-продавати на біржі та заробити чималі кошти. Після оплати навчання «консультанти» перестали виходити на зв’язок.

У МВС радять:

обирати перевірені компанії, що надають послуги офіційно;

ознайомлюватись з відгуками про компанію, переглядати сайт, соціальні мережі, фінансові дані компанії;

уточнювати у представників усі деталі: щодо викладачів, програми курсу, термінів, місця та формату проведення;

не довіряти обіцянкам про швидкі заробітки в мережі.

«Якщо ви надіслали кошти шахраям, негайно звертайтеся до поліції», — додали в МВС.

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Нагадаємо, раніше в мережі почала поширюватися нова шахрайська схема із повідомленнями про отримання посилок від імені «Укрпошти». Для отримання посилки потрібно підтвердити свою адресу, а для цього користувач повинен перейти за невідомим посиланням.

За даними НБУ, українці дедалі частіше стають жертвами шахраїв. Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році.

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