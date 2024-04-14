Нова шахрайська схема: зловмисники обіцяють українцям швидке оформлення паспорта — Finance.ua

Нова шахрайська схема: зловмисники обіцяють українцям швидке оформлення паспорта
Шахраї поширюють неправдиву інформацію, обіцяючи громадянам швидке оформлення паспорту, хоча в Україні є визначений термін оформлення паспортних документів.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
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У повідомлення вказано, що паспорт громадянина України виготовляється протягом 10−20 робочих днів, а для виїзду за кордон — від 3 до 20.
Проте зловмисники розміщують оголошення про послугу так званого посередництва та пропонують «спрощену процедуру» оформлення.
У відомстві нагадують, такі пропозиції є незаконними, а отримати документи можна лише особисто в:
- Територіальних підрозділах Державної міграційної служби;
- Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- Підрозділах Паспортного сервісу ДП «Документ».
«Закликаємо користуватися актуальною та перевіреною інформацією, яка завжди доступна на офіційному сайті ДМС України», — наголосили у поліції.
Нагадаємо, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій.
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