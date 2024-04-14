Нова шахрайська схема: зловмисники обіцяють українцям швидке оформлення паспорта — Finance.ua

Нова шахрайська схема: зловмисники обіцяють українцям швидке оформлення паспорта Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

Нова шахрайська схема: зловмисники обіцяють українцям швидке оформлення паспорта

Шахраї поширюють неправдиву інформацію, обіцяючи громадянам швидке оформлення паспорту, хоча в Україні є визначений термін оформлення паспортних документів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Читайте також У Києві викрили шахраїв, які під виглядом благодійного фонду для дітей привласнили майже 5 мільйонів гривень

У повідомлення вказано, що паспорт громадянина України виготовляється протягом 10−20 робочих днів, а для виїзду за кордон — від 3 до 20.

Проте зловмисники розміщують оголошення про послугу так званого посередництва та пропонують «спрощену процедуру» оформлення.

У відомстві нагадують, такі пропозиції є незаконними, а отримати документи можна лише особисто в:

Територіальних підрозділах Державної міграційної служби;

Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Підрозділах Паспортного сервісу ДП «Документ».

Читайте також У Мінреінтеграції попереджають про нову схему шахраїв

«Закликаємо користуватися актуальною та перевіреною інформацією, яка завжди доступна на офіційному сайті ДМС України», — наголосили у поліції.

Нагадаємо, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.