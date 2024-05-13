Сколько приговоров за мошенничество уже вынесено в 2024 году — Finance.ua
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Сколько приговоров за мошенничество уже вынесено в 2024 году

Личные финансы
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Сколько приговоров за мошенничество уже вынесено в 2024 году
Сколько приговоров за мошенничество уже вынесено в 2024 году
Не менее 42 тысяч приговоров за мошенничество насчитывает судебный реестр Украины. Из них рекордные 3,1 тысячи были зафиксированы в прошлом году. Часть дел — более 360 — касается мошенничества с недвижимостью, пишет Опендатабот.
Сколько приговоров за мошенничество уже вынесено в 2024 году
Количество дел по мошенничеству растет год от года. Так, по меньшей мере 42 787 судебных приговора найдены с помощью поисковика по судебному реестру «Бабуся». В прошлом году количество таких приговоров было рекордным — более 3,1 тысячи. Для сравнения, в 2021 году найдено 2,3 тысячи приговоров по статье 190.
Мошенничество, связанное с арендой недвижимости, составляет значительную часть всех дел. В частности, речь идет о схемах с использованием бесплатных площадок поиска жилья.
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Только сайт объявлений OLX упоминается в контексте 363 уголовных дел. Мошенники активно используют этот ресурс, выдавая себя продавцами или арендодателями недвижимости, которой на самом деле не существует.
Как работают «схемы»? В одном из таких дел преступник использовал OLX для размещения объявлений о сдаче в аренду несуществующей квартиры. Он потребовал предоплату от потенциальных арендаторов для «гарантии» просмотра квартиры и подписания договора. После получения денег мошенник исчезал, не выполнив своих обещаний. Известно, что таким образом преступник обманул по меньшей мере 21 потерпевшего на сумму более 19 тысяч грн. За свою схему преступник попал за решетку на 5 лет и 7 месяцев.

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«В 2023 году платформа OLX Украина получила более 2 миллионов жалоб о подозрительных объявлениях. Около 50% объявлений с такими жалобами были удалены, среди них 40% были заблокированы как намеревающиеся навредить пользователям сервиса. Стоит отметить, что одно объявление может получить несколько жалоб», — комментирует Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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