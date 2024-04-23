Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика) Сегодня 15:57 — Недвижимость

Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика)

Как указывают на сайте недвижимости ЛУН, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 13−14 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в инфографиках ЛУН

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру:

в Печерском (30 000 гривен),

Шевченковскому (19 000 гривен)

Голосеевском (15 000 гривен) районах Киева.

Самые доступные для аренды однокомнатные — в Днепровском (11 000 гривен), Святошинском (11 000 гривен) и Деснянском (7 500 гривен) районах.

2-комнатные

Цена аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 17 тысяч гривен в месяц.

Самая дешевая аренда:

в Святошинском (14 000 гривен),

Днепровском (12 000 гривен)

Деснянском (9000 гривен) районах столицы.

3-комнатные квартиры

Цена аренды 3-комнатной квартиры в Киеве стартует от 20 000 гривен в месяц. Самая дорогая аренда — в Печерском (61 100 гривен), Шевченковском (42 100 гривен) и Голосеевском (27 000 гривен) районах Киева.

Меньше заплатим в Днепровском (20 000 гривен) и Дарницком (20 000 гривен) районах столицы.

Напомним, более 30% опрошенных украинцев пока что не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского маркетплейса недвижимости Dim. ria и платформы поиска психотерапевта Rozmova.

Исследование показало, что в пяти крупнейших областях и городах Украины динамика предложения увеличивалась. Таким образом, в Киевской области, без учета Киева, в 2024 году до начала 2023 года количество предложения аренды увеличилось на 38%. А в столице — на 36%. В Одессе и Днепре количество аренды увеличилось на 12%. Во Львовской и Одесской областях — на 16%.

Справка Finance.ua:

квартиры на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры здесь выросли более чем на 6 000 грн — со средних 53 453 грн до 59 520 грн. Заметно подорожали они и за месяц — почти на 3800 грн.

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