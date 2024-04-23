Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика)

Недвижимость
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Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика)
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика)
Как указывают на сайте недвижимости ЛУН, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 13−14 тысяч гривен в месяц.
Об этом говорится в инфографиках ЛУН.
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Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру:
  • в Печерском (30 000 гривен),
  • Шевченковскому (19 000 гривен)
  • Голосеевском (15 000 гривен) районах Киева.
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика)
Самые доступные для аренды однокомнатные — в Днепровском (11 000 гривен), Святошинском (11 000 гривен) и Деснянском (7 500 гривен) районах.

2-комнатные

Цена аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 17 тысяч гривен в месяц.
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика)
Самая дешевая аренда:
  • в Святошинском (14 000 гривен),
  • Днепровском (12 000 гривен)
  • Деснянском (9000 гривен) районах столицы.

3-комнатные квартиры

Цена аренды 3-комнатной квартиры в Киеве стартует от 20 000 гривен в месяц. Самая дорогая аренда — в Печерском (61 100 гривен), Шевченковском (42 100 гривен) и Голосеевском (27 000 гривен) районах Киева.
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цена по районам (инфографика)
Меньше заплатим в Днепровском (20 000 гривен) и Дарницком (20 000 гривен) районах столицы.
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Напомним, более 30% опрошенных украинцев пока что не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского маркетплейса недвижимости Dim. ria и платформы поиска психотерапевта Rozmova.
Исследование показало, что в пяти крупнейших областях и городах Украины динамика предложения увеличивалась. Таким образом, в Киевской области, без учета Киева, в 2024 году до начала 2023 года количество предложения аренды увеличилось на 38%. А в столице — на 36%. В Одессе и Днепре количество аренды увеличилось на 12%. Во Львовской и Одесской областях — на 16%.

Справка Finance.ua:

  • квартиры на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры здесь выросли более чем на 6 000 грн — со средних 53 453 грн до 59 520 грн. Заметно подорожали они и за месяц — почти на 3800 грн.

Можно ли продавать недвижимость на временно оккупированных территориях

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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