ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика)
По состоянию на апрель 2024-го в стране продаются квартиры в 1523 новых ЖК, свидетельствуют данные ЛУН.
В Украине возобновлено строительство в 78% новых жилых кварталов, в 22% приостановлено. В то же время продажи открыты на 86% объектах первичного рынка.
Об этом говорится в аналитике ЛУН.
- На первом месте Львовская область — распродано 74 жилых комплекса,
- на втором Киевская — 68.
- Ивано-Франковская (35 ЖК),
- Одесская область (30).
- Тернопольская область (19).
В ТОП-5 городов по цене на новостройки входят Львов, Киев, Ужгород, Днепр и Одесса.
Напомним, на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали квартиры. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры в столице выросли более чем на 6000 грн — со средних 53 030 грн до 59 127 грн. Заметно увеличились они и за месяц — почти на 3800 грн. Это сообщает M2bomber.
В целом по районам столицы стоимость квартир варьируется от средних 43 417 до 87 034 грн за 1 кв. м. То есть разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 43 617 грн.
Читайте также
Справка Finance.ua:
- Как сообщают в Государственном комитете статистики, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 составила 6 851 грн.
- Первое место — Закарпатская область, где аренда немного упала — на 6,7% до 11 873 гривен. Второе место — Львовская область, стоимость аренды с начала года здесь выросла на 0,4% до 11 838 гривен.
- Как отличаются цены на квартиры с ремонтом и без в Киеве. ЛУН посчитал разницу в цене на квартиры с ремонтом и без в Киеве.
- Из чего будут строить украинские застройщики после начала действия в Украине Регламента ЕС № 305: что это изменит.
Что не так с ипотекой в Украине
Поделиться новостью