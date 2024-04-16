ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика)

Недвижимость
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ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика)
ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика)
По состоянию на апрель 2024-го в стране продаются квартиры в 1523 новых ЖК, свидетельствуют данные ЛУН.
ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика)
В Украине возобновлено строительство в 78% новых жилых кварталов, в 22% приостановлено. В то же время продажи открыты на 86% объектах первичного рынка.
Об этом говорится в аналитике ЛУН.
  • На первом месте Львовская область — распродано 74 жилых комплекса,
  • на втором Киевская — 68.
  • Ивано-Франковская (35 ЖК),
  • Одесская область (30).
  • Тернопольская область (19).
ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика)
В ТОП-5 городов по цене на новостройки входят Львов, Киев, Ужгород, Днепр и Одесса.
ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика)
Напомним, на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали квартиры. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры в столице выросли более чем на 6000 грн — со средних 53 030 грн до 59 127 грн. Заметно увеличились они и за месяц — почти на 3800 грн. Это сообщает M2bomber.
В целом по районам столицы стоимость квартир варьируется от средних 43 417 до 87 034 грн за 1 кв. м. То есть разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 43 617 грн.
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Справка Finance.ua:

  • Как сообщают в Государственном комитете статистики, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 составила 6 851 грн.
  • Первое место — Закарпатская область, где аренда немного упала — на 6,7% до 11 873 гривен. Второе место — Львовская область, стоимость аренды с начала года здесь выросла на 0,4% до 11 838 гривен.
  • Как отличаются цены на квартиры с ремонтом и без в Киеве. ЛУН посчитал разницу в цене на квартиры с ремонтом и без в Киеве.
  • Из чего будут строить украинские застройщики после начала действия в Украине Регламента ЕС № 305: что это изменит.

Что не так с ипотекой в ​​Украине

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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