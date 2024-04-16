ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика) Сегодня 10:00 — Недвижимость

ТОП-5 городов Украины с самой большой ценой за кв. метр в новостройке (инфографика)

По состоянию на апрель 2024-го в стране продаются квартиры в 1523 новых ЖК, свидетельствуют данные ЛУН.

В Украине возобновлено строительство в 78% новых жилых кварталов, в 22% приостановлено. В то же время продажи открыты на 86% объектах первичного рынка.

Об этом говорится в аналитике ЛУН

На первом месте Львовская область — распродано 74 жилых комплекса,

на втором Киевская — 68.

Ивано-Франковская (35 ЖК),

Одесская область (30).

Тернопольская область (19).

В ТОП-5 городов по цене на новостройки входят Львов, Киев, Ужгород, Днепр и Одесса.

вторичном рынке Киева ощутимо до 59 127 грн. Заметно увеличились они и за месяц — почти на 3800 грн. Это сообщает M2bomber. Напомним, нарынке Киева ощутимо подорожали квартиры. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры в столице выросли более чем на 6000 грн — со средних 53 030 грнЗаметно увеличились они и за месяц — почти на 3800 грн. Это сообщает M2bomber.

В целом по районам столицы стоимость квартир варьируется от средних 43 417 до 87 034 грн за 1 кв. м. То есть разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 43 617 грн.

Справка Finance.ua:

Как сообщают в Государственном комитете статистики, с начала года стоимость выросла на 3,7% при общей инфляции в 1,2%. Средняя цена за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2024 составила 6 851 грн.

Первое место — Закарпатская область, где аренда немного упала — на 6,7% до 11 873 гривен. Второе место — Львовская область, стоимость аренды с начала года здесь выросла на 0,4% до 11 838 гривен.

Как отличаются цены на квартиры с ремонтом и без в Киеве. ЛУН посчитал разницу в цене на квартиры с ремонтом и без в Киеве.

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