Сколько стоит купить квартиру в Украине: цены на первичном и вторичном рынке (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоит купить квартиру в Украине: цены на первичном и вторичном рынке (инфографика)

Недвижимость
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Сколько стоит купить квартиру в Украине: цены на первичном и вторичном рынке (инфографика)
Сколько стоит купить квартиру в Украине: цены на первичном и вторичном рынке (инфографика)
Украинский маркетплейс Dim.Ria представил обновленный отчет собственного аналитического центра за март 2024 года.

Первичный рынок

По состоянию на март 2024 г. в Украине работает 76% отделов продаж первичной недвижимости.
За месяц по всей Украине в эксплуатацию введено семь новостроек на девять секций. В этом году по Украине 31 готовая новостройка на 53 секции, из них по Киеву — 5 домов на 7 секций.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
В Киевской области 45% готовых новостроек, и это самое большое количество среди всех областей.
По состоянию на март 2024 года самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 53 737 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).
Если анализировать стоимость за м² в течение года, то больше всего возросла цена в Житомирской области — на 32%.
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Также заметно выросли цены в Ивано-Франковской области — на 26% и Ровенской и Черкасской областях — на 24% и 21%.
Анализ первичного рынка недвижимости в Киеве показал, что самая высокая средняя стоимость за м² в Печерском районе — 99 664 грн, а самая низкая цена в Дарницком районе — 37 286 грн.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria

Вторичный рынок

В течение марта 2024 г. количество предложения продажи вторичного жилья возросло почти во всех областях.
Если сравнивать с мартом 2023, то в Ивано-Франковской области предложение увеличилось на 65%, в Волынской и Житомирской областях — на 53−54%. Однако за месяц в Полтавской области количество предложения уменьшилось на 21%, а в Черновицкой области — на 12%.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
По данным исследования, за год стоимость жилья на вторичном рынке выросла по всей Украине.
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Сравнивая данные марта 2024 года к февралю 2024 года, больше всего выросла средняя цена на однокомнатную квартиру в Волынской области — 19%. Однако в Днепропетровской области цена снизилась на 4%.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Самая большая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 93 168 долларов США в Киеве. Во Львовской области однокомнатная квартира стоит 69 680 долларов США, а в Закарпатской области — 53 401 долларов США.
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Изучение средней цены по районам Киева показывает, что средняя цена однокомнатной квартиры в Печерском районе составляет 113 011 долларов США. В Шевченковском районе стоимость такой квартиры составляет 86 862 долларов США.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Наименьшая стоимость квартиры зафиксирована в Деснянском районе — 47 042 долларов США.
По материалам:
Dim.Ria
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