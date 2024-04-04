Сколько стоит купить квартиру в Украине: цены на первичном и вторичном рынке (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит купить квартиру в Украине: цены на первичном и вторичном рынке (инфографика) Сегодня 16:01 — Недвижимость

Сколько стоит купить квартиру в Украине: цены на первичном и вторичном рынке (инфографика)

Украинский маркетплейс Dim.Ria представил обновленный отчет собственного аналитического центра за март 2024 года.

Первичный рынок

По состоянию на март 2024 г. в Украине работает 76% отделов продаж первичной недвижимости.

За месяц по всей Украине в эксплуатацию введено семь новостроек на девять секций. В этом году по Украине 31 готовая новостройка на 53 секции, из них по Киеву — 5 домов на 7 секций.

Инфографика: Dim. Ria

В Киевской области 45% готовых новостроек, и это самое большое количество среди всех областей.

По состоянию на март 2024 года самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 53 737 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).

Если анализировать стоимость за м² в течение года, то больше всего возросла цена в Житомирской области — на 32%.

Также заметно выросли цены в Ивано-Франковской области — на 26% и Ровенской и Черкасской областях — на 24% и 21%.

Анализ первичного рынка недвижимости в Киеве показал, что самая высокая средняя стоимость за м² в Печерском районе — 99 664 грн, а самая низкая цена в Дарницком районе — 37 286 грн.

Инфографика: Dim. Ria

Вторичный рынок

В течение марта 2024 г. количество предложения продажи вторичного жилья возросло почти во всех областях.

Если сравнивать с мартом 2023, то в Ивано-Франковской области предложение увеличилось на 65%, в Волынской и Житомирской областях — на 53−54%. Однако за месяц в Полтавской области количество предложения уменьшилось на 21%, а в Черновицкой области — на 12%.

Инфографика: Dim. Ria

По данным исследования, за год стоимость жилья на вторичном рынке выросла по всей Украине.

Сравнивая данные марта 2024 года к февралю 2024 года, больше всего выросла средняя цена на однокомнатную квартиру в Волынской области — 19%. Однако в Днепропетровской области цена снизилась на 4%.

Инфографика: Dim. Ria

Самая большая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 93 168 долларов США в Киеве. Во Львовской области однокомнатная квартира стоит 69 680 долларов США, а в Закарпатской области — 53 401 долларов США.

Читайте также Как выросли цены на квартиры в 2023 году — статистика Госстата

Изучение средней цены по районам Киева показывает, что средняя цена однокомнатной квартиры в Печерском районе составляет 113 011 долларов США. В Шевченковском районе стоимость такой квартиры составляет 86 862 долларов США.

Инфографика: Dim. Ria

Наименьшая стоимость квартиры зафиксирована в Деснянском районе — 47 042 долларов США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.