Как выросли цены на квартиры в 2023 году — статистика Госстата — Finance.ua
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Как выросли цены на квартиры в 2023 году — статистика Госстата

Недвижимость
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Как выросли цены на квартиры в 2023 году — статистика Госстата
Как выросли цены на квартиры в 2023 году — статистика Госстата
В 2023 году цены на жилую недвижимость по сравнению с 2022 годом выросли в среднем на 14,5%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
Таким образом, рост цен на жилье был почти втрое выше, чем официальный уровень инфляции (5,1%).
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По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за 2023 год выросли на 12,8%, на вторичном — на 15,6%.
Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 14,0%, на вторичном — на 14,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,1%, на вторичном — на 17,0%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,5% % %, на вторичном — на 14,8%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в январе 2024 составила 6 818 гривен. За месяц стоимость выросла на 3,2%. На первом месте по стоимости аренды по-прежнему Закарпатская область, где аренда упала на 5,3% до 12 054 гривен. В Киеве аренда подорожала на 3,0% до 8989 гривен. Столица опустилась на четвёртое место по стоимости.
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Кстати, маркетплейс недвижимости Dim. ria и платформа поиска работы robota. uа представили аналитическое исследование, в рамках которого проанализировали, сколько времени и в каких областях нужно работать, чтобы купить квартиру в Украине. Так, например, продавец-консультант в столице накопит на квартиру на вторичном рынке за 16 лет, а на первичном — за 18 лет. Во Львове такому специалисту нужно 15 лет для покупки жилья.
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По материалам:
РБК-Україна
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