Как делить жилье после развода — инструкция ЛУН Сегодня 13:02 — Недвижимость

Как делить жилье после развода — инструкция ЛУН

Обычно после вступления в брак семья покупает собственное жилье. Но наличие собственной квартиры становится камнем преткновения во время развода. Бывшие супруги могут либо самостоятельно договориться о разделе имущества, либо обратиться за помощью к специалистам.

Эксперты ЛУН решили рассказать, как правильно делить недвижимость в случае развода.

Наименее болезненным будет раздел имущества для пар, заключивших брачный контракт, где четко прописано, кто на что и в каком случае может рассчитывать после развода.

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«Почему-то украинцы убеждены в том, что брачный контракт можно подписывать только до дня свадьбы. На самом же деле брачный контракт можно подписать в любой момент, даже перед самым разводом. Вносить изменения в действующий контракт также можно в любой момент», — сказано в сообщении.

Кроме этого, брачные договоры бывают разные, и там можно записывать разные вещи. Подписывать брачный контракт обязательно нужно у нотариуса.

В брачном контракте можно предусмотреть, что имущество каждого из вас, которое вы купите за время брака, остается только за вами. Поэтому и для его продажи не нужно будет согласие другого супруга.

В брачном договоре можно предусмотреть раздел недвижимости. Но брачный контракт не может ставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение, поэтому нельзя все имущество зарегистрировать только на одного из супругов.

«Если вы думаете, что можно подложить свинью, и вечером, пока будущая бывшая жена не видит, ободрать все обои и вынести дорогой итальянский диван, то не получится. Когда уже есть озвученное намерение о продаже квартиры, это будет называться целенаправленными действиями на уменьшение стоимости актива. В суде очень быстро по рукам за это надают, обмануть систему не получится», — комментируют в ЛУН.

Квартира, купленная до брака или полученная в подарок или наследство, точно не будет делиться.

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«То есть если мама подарила дочери квартиру во время ее брака с мужем, то такая квартира не будет в общей совместной собственности, только в собственности жены», — объясняют эксперты ЛУН.

Важно понимать, что заключение брачного договора не означает, что кто-то кого-то не любит.

«Это означает, что два взрослых человека договариваются о любых сценариях будущего тогда, когда у них все хорошо. А это значит, они осознанно относятся к себе, своей безопасности и своему личному будущему», — добавили в компании.

Справка Finance.ua:

расторжение брака, если в семье есть дети, производится только через суд. Также наличие детей влияет на раздел имущества супругов, в частности раздел квартиры. Квартиру — общую собственность, делят 50 на 50, если дети не являются собственниками. Хотя доли могут быть и неравными — здесь уже решает суд;

если у ребенка есть право собственности на жилье, он может претендовать на свою часть. Эта часть не делится между родителями, а прилагается к имуществу того родителя, с которым будет жить ребенок.

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